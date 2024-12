Der DAX steigt und steigt. Was steckt dahinter und wie lange kann die Rallye noch weitergehen? Die Hintergründe und warum außerdem die Aktien von Henkel, Bayer und Siemens Energy im Fokus stehen.

Was für eine Börsenwoche! Der DAX durchbrach erstmals die Marke von 20.000 Punkten und setzt auch am Freitag den Rallye-Modus fort. Aktuell liegt der deutsche Leitindex 0,2 Prozent im Plus und steht bei 20.396 Punkten. Auch das europäische Pendant, der Euro Stoxx 50, liegt 0,5 Prozent im Plus und liegt damit knapp unter der Marke von 5.000 Punkten, die er früher schon mal durchbrechen konnte.

Der DAX steuert damit auf den siebten Gewinntag in Folge und ein Wochenplus von etwa vier Prozent zu. Die am frühen Freitagnachmittag veröffentlichten US-Arbeitsmarktdaten spielten am deutschen Aktienmarkt keine Rolle.

Helaba-Volkswirt Ulrich Wortberg sagte mit Blick auf den US-Jobbericht, eine gestiegene Zahl neu geschaffener Stellen untermauere, dass eine Schwäche im Vormonat auf Sonderfaktoren wie Streiks und Hurrikans zurückzuführen sei. Trotz der Erholung lasse die Dynamik des Beschäftigungsaufbaus aber nach. „Daher scheint eine Zinssenkung in diesem Monat weiterhin möglich zu sein", resümierte der Experte. Sinkende Zinsen gelten schon länger als wichtiger Treiber der Aktienmärkte.

Angesichts der Rekordrally des Dax sprachen die Experten von LBBW von einer "in dieser Dynamik völlig unerwarteten und unter fundamentalen Gesichtspunkten schwer nachvollziehbaren Jahresendrally." Durch diese hat der Dax sein Jahresplus auf knapp 22 Prozent gesteigert. Damit würde die schon starke Vorjahresbilanz nochmals in den Schatten gestellt.

Aktien von Henkel, Bayer und Siemens Energy im Fokus

An die DAX-Spitze schafft es derzeit die Aktie von Henkel. Überzeugende Resultate des US-Kosmetikhändlers Ulta Beauty steigerten auch hierzulande die Nachfrage nach Konsumgüteraktien. Henkel liegt aktuell rund 3,6 Prozent im Plus. Auf Platz zwei landet aktuell die Bayer-Aktie mit einem Plus von 2,7 Prozent. Nach der zuvor steilen Talfahrt zeigt die Aktie damit Erholungsanzeichen.

Das Schlusslicht bildet heute hingegen die Aktie von Siemens Energy mit etwa Minus zwei Prozent – ein Rücksetzer nach der jüngsten Rallye.

Mit Material von dpa-afx