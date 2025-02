Am vergangenen Montag ist die Börse wegen der DeepSeek Panik massiv unter Druck geraten. Doch schaut man auf die Einschätzung dieses bekannten Experten, so könnte das erst der Anfang gewesen sein. Kommt es bald vielleicht noch viel schlimmer?

Zum Wochenstart ist die Börse wegen der Veröffentlichung des chinesischen KI-Modells DeepSeek massiv unter Druck geraten. Hintergrund: Die Künstliche Intelligenz gilt als besser und billiger als viele US-Sprachmodelle und hat daher einen Abverkauf bei den bisherigen Highflyern wie Nvidia & Co. getriggert.

Inzwischen haben sich die Kurse von diesem Schock wieder erholt. Allerdings ist der legendäre Autor des Buches “Black Swan” und Berater mehrerer Tail-Risk-Hedgefonds Nassim Taleb davon überzeugt, dass dies nicht das Ende der Abwärtsbewegung gewesen sein dürfte.

Bekannter Experte warnt vor noch größeren Korrekturen

So sagte der Mathematiker am Rande der Hedgefonds-Woche in Miami, dass der Abverkauf am Montag tatsächlich erst der Anfang gewesen sein könnte. „Der Beginn einer Anpassung der Menschen an die Realität. Denn jetzt erkennen sie, dass es nicht mehr makellos ist – da ist ein kleiner Kratzer im Glas“, hieß es weiter von ihm.

Taleb zufolge könnten KI-Aktien für den Markt zu einer Art grauem Schwan werden, da Anleger die Risiken und Schwankungen unterschätzen könnten. Zudem verwies der Experte auf die hohe Gewichtung von Titeln wie einer Nvidia in vielen Indizes.

DeepSeek-Crash erst der Anfang?

Dementsprechend könnte es laut Taleb noch zu stärkeren Schwankungen an den Märkten kommen, vor denen der legendäre Autor bereits 2023 gewarnt hat. Damals empfahl er Anlegern ein Portfolio, das in Krisensituationen eine gewisse Absicherung nach unten bieten, aber auch die Chance zulassen würde, von weiteren Wertsteigerungen zu profitieren.

