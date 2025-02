Die Grundidee ist eigentlich ganz einfach: den Megatrends folgen und die größte Outperformance aus den Aktien mit Trendpotenzial herausholen. Doch oft ist es leichter gesagt als getan. Aber das muss nicht so sein!



Wer würde nicht gerne die nächste Amazon oder Nvidia entdecken, bevor es der breite Markt tut, und so von den höchsten Renditen profitieren? Das zu erreichen ist zwar herausfordernd, aber es hat wenig mit Glück zu tun – vielmehr mit fundierter Marktkenntnis, gründlicher Recherche und einem durchdachten strategischen Ansatz.



Wer die besten Aktien oder die nächsten Megatrends finden möchte, kommt fast zwangsläufig auf Aktien aus Europa und den USA. Der Grund ist simpel: Langfristig orientieren sich die Aktienkurse immer an der Entwicklung der zugrunde liegenden Unternehmen. Wenn die Fundamentaldaten stimmen und die Gewinne steigen, folgt der Kurs. Dabei sind Renditen von 500 Prozent oder sogar 1.500 Prozent keineswegs unrealistisch – zumindest, wenn man der Strategie von Stefan Sommer, dem Experten für Technische Analyse und Optionsscheine, folgt. Besonders bei etablierten Trendaktien lässt sich die größte Performance erzielen, wenn man die richtigen Optionsscheine auswählt. Doch wie setzt man diese Strategie erfolgreich um? Wo findet man die nötigen Daten und welche Quellen sind relevant? Die Antwort darauf liefert Stefan Sommers Börsenbrief „Megatrend-Folger“, der genau diese Informationen und noch viel mehr bietet.

High-Performance-Trades



Sowohl das Aktien- als auch das Optionsschein-Depot des Börsendienstes zeichnen sich durch exzellente Performance und hohe Konstanz aus. Dies wird durch gezielt ausgewählte Megatrend-Aktien ermöglicht, bei denen mit Optionsscheinen überproportionale Gewinne erzielt werden können. Maximale Performance wird durch das regelmäßige Umsetzen der Optionsscheine auf denselben Basiswert erreicht. So werden Trends optimal begleitet und gehebelt, was den Rendite-Boost liefert.



Die Ergebnisse sprechen für sich:

Das Aktien-Depot bildet das Fundament für langfristigen Anlageerfolg. Es überzeugt vor allem durch hohe Kontinuität und Stabilität bei gleichzeitig niedriger Volatilität und starkem Gewinnfokus. Seit der Einführung im März 2014 konnte eine Performance von +436 Prozent erzielt werden.

Foto: Börsenmedien AG

Das Optionsschein-Depot gibt dem Ganzen eine zusätzliche Dimension. Mit gezielten Optionsscheinen wird die langfristige Strategie weiter gehebelt. Durch das intelligente „Durchrollen“ von Optionsscheinen wird flexibel auf Kursbewegungen reagiert und so eine herausragende Outperformance erzielt. Seit dem Start im August 2013 hat das Depot eine beeindruckende Performance von +1.498 Prozent erzielt.

Foto: Börsenmedien AG

Und als wäre das noch nicht genug, startet am 6. Februar ein drittes Depot, mit dem Ziel innerhalb von nur 4 Monaten eine Rendite von mindestens 50 Prozent mit 10 Optionsscheinen zu erzielen. Passend dazu können Sie mit dem 4-monatigen Probeabo bis zum 05.02.25 in den Börsenbrief „Megatrend-Folger“ einsteigen und so die nächste große Rendite mitnehmen. Greifen Sie jetzt zu und sichern Sie sich diese exklusive Gelegenheit – bevor es zu spät ist!



