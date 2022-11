Bei dem Format Depot Champ 2022 liegt Lars Winter mit seiner Stock-Picking-Strategie auf deutsche Nebenwerte weiterhin auf Platz 1 und führt das Feld somit an.

In der Live-Sendung am vergangenen Donnerstag trafen die drei Börsenprofis Lars Winter, Martin Weiß und Alfred Maydorn nun zum dritten Mal aufeinander, um Stellung zu Ihren Depot-Positionen zu beziehen und Trades auszuführen. Während Martin Weiß vom ersten auf den dritten Platz rutschte, verbesserten sich die Werte in Alfred Maydorns Depot im Vergleich zur Vorwoche. Lars Winter jedoch bewies ein goldenes Händchen und zog an seinen beiden Konkurrenten vorbei auf den ersten Platz.

Zu Beginn des Börsenspiels als Underdog gestartet, wird Lars Winter nun auch bei den Zuschauern zunehmend beliebter, denn mit seinen bisherigen Empfehlungen hat er im aktuell schwierigen Aktienmarkt ins Schwarze getroffen. Um seinen Vorsprung weiterhin auszubauen, hat er sein Depot nun mit einem Knock-out-Zertifikat vervollständigt. Somit hat auch er, nach seinen beiden Konkurrenten, seinen Joker gesetzt.

Sendung verpasst? Hier können Sie sich das Video von Donnerstag noch einmal ansehen.

Wenn Sie wissen möchten auf welche deutschen Nebenwerte Lars Winter setzt, melden Sie sich für den kostenlosen Newsletter zum Depot Champ 2022 an.

Wenn Sie jederzeit einen exklusiven Einblick in das Depot Ihres Favoriten haben möchten, holen Sie sich das Depot-Champ-Upgrade. Sie erhalten dann außerdem umgehend eine SMS-Benachrichtigung, sobald eine Position verkauft wird. Käufe dürfen lediglich donnerstags um 19 Uhr in der Live-Sendung getätigt werden.

