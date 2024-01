Charlie Munger, Warren Buffetts rechte Hand, ist im November verstorben. Doch kurz zuvor teilte er bei einem seiner letzten Auftritte noch einen wichtigen Ratschlag mit Anlegern. Das können Sie daraus lernen

Am 28. November ist Charlie Munger im Alter von 99 Jahren gestorben. Munger galt als Warren Buffetts rechte Hand, der maßgeblich zum Erfolg von Berkshire Hathaway beitrug und dessen Meinung und Expertise an der Wall Street ein starkes Gewicht hatten.

Wie „Benzinga“ nun herausfand, hatte Charlie Munger erst im Oktober noch einen Auftritt im „Acquired Podcast“ – und gab Anlegern dort einen spannenden Ratschlag, der für einige von ihnen ziemlich nützlich sein könnte.

Einer seiner letzten Ratschläge – dieser Tipp von Charlie Munger könnte wichtig sein

„Ich studiere nur zwei Arten von Unternehmen“, erklärte Munger in dem Podcast. „Ich bin ein großer Anhänger von Ben Graham… wenn also etwas wirklich billig ist, auch, wenn es ein mieses Unternehmen ist – bin ich bereit, es zu kaufen“, so Munger. Er fügte hinzu: „Jedenfalls für eine Weile. Das tue ich gelegentlich. Ich habe es ein oder zwei Mal mit großem Erfolg getan, aber im Gegensatz zu Howard Marks habe ich es nur ein oder zwei Mal in meinem Leben für große Gewinne getan, und das war's."

Benjamin Graham war bekannt dafür, unterbewertete Aktien zu finden und diese einer strengen fundamentalen Analyse zu unterziehen. Das Ziel: Den inneren Wert eines Unternehmens herauszufinden.

„Große Markenunternehmen sind natürlich gut", erklärte Munger im Podcast. Aber: „Man muss den richtigen Preis finden. Der ganze Trick besteht darin, sie bei einigen wenigen Gelegenheiten zu bekommen, wenn sie wirklich billig sind."

