Egal ob Sie offensiv oder konservativ anlegen, ob sie auf solide deutsche Nebenwerte oder Tech-Highflyer setzen, ob Sie mit Derivaten handeln, Daytrading betreiben oder langfristig investieren – mit unseren Börsenbriefen begleiten wir Sie seit vielen Jahren bei Ihren Investmententscheidungen.



Und vielleicht ist es ja an der Zeit, auch einmal neue Wege bei der Geldanlage zu beschreiten, etwas über den eigenen Tellerrand hinaus zu blicken? Genau dafür haben wir unseren Jahresend-Deal für Sie. Mit unserem finalen Deal erhalten Sie ohne Wenn und Aber 10 Prozent Nachlass auf all unsere Börsenbriefe. Lassen Sie sich einfach inspirieren …



Mit den richtigen Signalen zu zweistelliger Rendite

Golo T. Kirchhoff setzt in seinem Börsenbrief „Kirchhoff-System“ vor allem auf eines: Fakten! Durch eine Kombination aus Technischer und fundamentaler Analyse (unter Einbezug der Commitment-of-Traders-Reports) wählt er die aussichtsreichsten Aktien für den Börsenbrief aus und informiert seine Leser über relevante Ein- und Ausstiegssignale sowie die wichtigsten News zu den Titeln auf seiner Watchlist. Kommuniziert wird dabei in Echtzeit – über die BÖRSE-ONLINE-App. Somit sind Leser live dabei, wenn gehandelt wird oder sich etwas bewegt. Und der Erfolg gibt Kirchhoff recht: Seit März 2024 wurden im Kirchhoff-System 58 Trades abgeschlossen, 51 Positionen verzeichneten ein Plus.



„Gute Aktien finde ich immer – in jeder Marktphase“

Das Jahr 2024 war bislang ein sehr gutes Börsenjahr, vor allem für die Leser meines Börsenbriefs“, sagt Lars Winter, Autor des gleichnamigen Börsenbriefs „Lars Winter Report“. Viele Empfehlungen sind aufgegangen. Das Echtgeld-Depot liegt über 23 Prozent im Plus und hat 2024 einige Börsenindizes getoppt – allen voran die kleineren Segmente SDAX und MDAX. Nebenwerte bilden die Investmentbasis dieses Börsenbriefs. Als Stock-Picker blickt Lars Winter hier oft nach Sonderchancen, die in jeder Marktphase zu finden sind. Unschlagbarer Vorteil: Der Börsenbrief eignet sich für alle Anlegertypen – von konservativ bis spekulativ, von einem kurzfristigen bis zu einem langfristigen Anlagehorizont.



Gewinne in jeder Marktphase – mit den passenden Derivaten

„An der Börse gibt es keine Langeweile, sondern dank der Welt der Derivate immer Kaufgelegenheiten en masse“ sagt der Derivate-Experte Stefan Mayriedl, Autor des Börsenbriefs „Die Derivate-Strategie“. Der Clou an seiner Strategie: Es wird nicht auf Hebelpapiere oder klassische Optionsscheine gesetzt. Bei diesem Börsenbrief kommen Derivate zum Einsatz, die immer gewinnen können, Seitwärtsrendite abwerfen und insbesondere von der fortschreitenden Zeit profitieren. Steigen Sie ein und erhalten Sie, ergänzend zu dem regelmäßigen ausführlichen PDF-Report, auch Updates zu Empfehlungen und Trades im Echtgeld-Depot. Der Börsenbrief eignet sich für den spekulativen Anlegertyp, von einem kurzfristigen bis mittelfristigen Anlagehorizont.





In diesen Börsendiensten spüren unsere Redakteure für Ihre Leser die neuesten Investmenttrends und -möglichkeiten auf, analysieren diese, ordnen ein und geben Empfehlungen. Künstliche Intelligenz, E-Mobilität, Photovoltaik, Biotechnologie, autonomes Fahren – was der nächste Trend wird?

