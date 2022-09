USA/PREISE - Der Preisauftrieb in den USA hat sich verlangsamt und lässt Spielraum für eine langsamere Gangart bei den Zinserhöhungen. Die Verbraucherpreise stiegen im Juli um 8,5 Prozent zum Vorjahresmonat, nach einem Zuwachs von 9,1 Prozent im Juni, wie das Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Experten hatten lediglich mit einem Rückgang auf 8,7 Prozent gerechnet. Dabei wirkten sich die wieder gesunkenen Benzinpreise dämpfend aus. Nun kann die US-Notenbank Fed die nachlassende Teuerungsrate als Etappensieg verbuchen, da sie die ausufernde Inflation zuletzt mit ungewöhnlich großen Zinsschritten bekämpfte. Sie will im September nachlegen. An den Terminmärkten wird für September nun eher mit einem kleineren Zinsschritt gerechnet.

STEUERN - Angesichts der anhaltend hohen Inflation will Bundesfinanzminister Christian Lindner drohende Steuererhöhungen im Volumen von zehn Milliarden Euro abwenden. "Hier geht es um den Verzicht auf Steuererhöhungen", sagte der FDP-Vorsitzende am Mittwoch in Berlin. "Es profitieren 48 Millionen Menschen davon." Lindner will das Steuersystem für die Jahre 2023 und 2024 an die momentan sehr hohe Inflation anpassen. Außerdem soll das Kindergeld erhöht werden. Die Pläne sind allerdings nicht innerhalb der Ampel-Koalition abgestimmt. Das Statistische Bundesamt teilte unterdessen mit, die Teuerungsrate in Deutschland habe im Juli bei 7,5 Prozent gelegen.Read full story Im Mai war mit 7,9 Prozent der höchste Stand seit dem Winter 1973/74 erreicht worden. Das zehrt an der Kaufkraft der Verbraucher und setzt vielen Unternehmen massiv zu.

SIEMENS - Der Münchner Technologiekonzern steht vor einer Korrektur seiner Gewinnprognose. Die Abschreibung von 2,8 Milliarden Euro auf die 35-Prozent-Beteiligung an Siemens Energy lässt die Erwartung eines Gewinns je Aktie von 8,70 bis 9,10 Euro je Aktie für das laufende Geschäftsjahr (per Ende September) in die Ferne rücken. Analysten gehen im Schnitt von knapp sechs Euro je Aktie aus. Im dritten Quartal dürfte sogar ein Verlust zu Buche stehen. Dabei läuft es operativ rund: Das Ergebnis aus dem Industriegeschäft dürfte - vor allem dank des Auftragsbooms bei Zügen - um ein Drittel auf mehr als drei Milliarden Euro gestiegen sein. Ein weiterer Unsicherheitsfaktor sind die Folgen des Rückzugs aus Russland.

RWE - Der größte deutsche Stromkonzern legt seine Halbjahreszahlen vor. Da RWE bereits vorläufige Ergebnisse mitgeteilt und auch die Prognose erhöht hat, rücken Aussagen zur Gaskrise in den Mittelpunkt. Was hält der Versorger von Forderungen nach einer Laufzeitverlängerung der deutschen Atomkraftwerke? E.ON hat sich gesprächsbereit gezeigt, sollte die Bundesregierung zu einer Neubewertung kommen.