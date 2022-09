FRESENIUS-Chef Stephan Sturm verlässt das Unternehmen zum 30. September - "im guten Einvernehmen", wie Fresenius am Freitag nach Börsenschluss mitteilte. Der 59-jährige war seit 2016 Vorstandsvorsitzender, seine Bestellung wäre bis 2026 gelaufen. Nachfolger wird Michael Sen (53), der sein Amt als Chef der auf Infusionen spezialisierten Konzerntochter Kabi vorerst kommissarisch weiterführen soll.

VOLKSWAGEN - PORSCHE will von der rein elektrischen Version seines Verkaufsschlagers Macan auf lange Sicht ebenso viele Autos absetzen wie von der Verbrennerversion. "Von der heutigen Generation fertigen wir pro Jahr mehr als 80.000 Einheiten. Langfristig planen wir auch beim vollelektrischen Macan in dieser Größenordnung", sagte Produktionschef Albrecht Reimold der "Automobilwoche".

VOLKSWAGEN - Bei der AUDI-Tochter LAMBORGHINI liegt der Auftragsbestand bei 18 Monaten und steigt weiter, wie Lamborghini-Chef Stephan Winkelmann der "Automobilwoche" sagte.

Die DEUTSCHE TELEKOM soll nach dem Ziel von Vorstandschef Timotheus Höttges in absehbarer Zukunft zum wertvollsten deutschen Börsenunternehmen aufsteigen und dabei den Software-Konzern SAP überholen. "Mein Anspruch ist: Die Telekom soll das wertvollste Unternehmen Deutschlands werden", sagte Höttges der Zeitung "Augsburger Allgemeinen". Das Geschäft laufe gut. Höttges verwies darauf, dass die Telekom jüngst ihre Gewinnprognose auf 37 Milliarden Euro vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen erhöht habe. Auch das Image des Konzerns habe sich gewandelt.

DEUTSCHE TELEKOM-Chef Timotheus Höttges will wieder mehr Mitarbeiter ins Büro bringen. "Durch das Homeoffice ist ein hohes Maß an Vitalität in unserer Konzernzentrale verloren gegangen", sagt Höttges der Zeitung "Augsburger Allgemeinen".

