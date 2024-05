Dieser Analyst ist einer der besten seines Fachs - und gerade bei einer ganz bestimmten Aktie bullisch. Sollten Anleger direkt zuschlagen oder noch warten?

Timothy Arcuri von der Großbank UBS ist einer der besten Analysten an der Wall Street. Zumindest laut der Finanzplattform „TipRanks“, die ihm eine Erfolgsquote von 73 Prozent bescheinigt. Unter den insgesamt 8700 bewerteten Experten ist er in Sachen Tech-Aktien sogar die Nummer eins.

Dabei ist Arcuri bei Aktien nicht in überschwänglicher Kauflaune. Im Vergleich zu anderen Analysten rät er nur bei rund 58 Prozent seiner beobachteten Titel zum Kauf. Etwa 38 Prozent würde er dagegen halten. Wenn so jemand bei einem Papier also rät, zuzuschlagen, dann kann man als Anleger durchaus mal genauer hinschauen.

Microchip-Spezialist Lam Research auf Kaufliste

Denn bei der Aktie von Lam Research rät der Analyst nicht nur zum Kauf, sondern sieht auch noch ein Kurspotenzial von fast 30 Prozent. Lam ist einer der weltweit größten Hersteller für Anlagen und Geräte zur Produktion von hochpräzisen Microchips.

Zuletzt wurden Zahlen für das dritte Geschäftsquartal veröffentlicht, die die durchschnittlichen Erwartungen von Experten beim Gewinn je Aktie und beim Umsatz übertreffen konnten. Zudem erreichte das Papier in diesem Jahr ein neues Allzeithoch bei 1007 US-Dollar. Dennoch gab der Titel zuletzt etwas nach. Das könnte für Anleger bei einem möglichen Einstieg eine Rolle spielen.

Einstieg bei Lam noch zu früh?

Zuletzt war bei der Aktie etwas Verkaufsdruck entstanden und Lam Research sackte zwischenzeitlich unter die 50-Tage-Line. Zunächst könnte die Aktie also noch etwas mehr verlieren. Wird die Marke aber wieder überschritten, sind Kursziele von bis zu 1110 US-Dollar möglich.

Lesen Sie auch: Letzte Chance beim Tagesgeld: Diese Anbieter bieten jetzt noch hohe Zinsen

Oder: Jetzt nutzen: Ihre vermutlich (vorerst) letzte Chance, ein Vermögen an der Börse aufzubauen