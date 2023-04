Die Deutsche Bank legte heute bei ihren Quartalsergebnissen einen Gewinn für das erste Quartal von 1,16 Milliarden Euro vor. Doch reicht das dem Markt? Und können die Zahlen Anleger der Deutsche Bank-Aktie beruhigen und die Nervosität wegen einer Verstrickung in eine Finanzkrise enden lassen?

Nach sehr schlechten Ergebnissen der First Republic Bank und der UBS erwarteten Anleger heute mit Spannung die Zahlen des deutschen Geldhauses für das erste Quartal. Hier war nach der Pleite von SVB und Credit Suisse in den letzten Wochen ebenfalls etwas Panik ausgebrochen, vor allem als die Kreditausfallversicherungen gegen die Bank über Nacht in die Höhe schossen.

Deutsche Bank: 1,16 Milliarden Euro Gewinn

Allerdings dürften die Quartalsergebnisse Anleger keineswegs weiter auf eine Krise einstimmen, denn die Zahlen der Deutschen Bank konnten die Erwartungen deutlich übertreffen. Mit einem Gewinn von 1,16 Milliarden Euro wuchs man nämlich überraschend zum Vorjahr um neun Prozent, während Marktbeobachter von 977 Millionen Euro, also einem Wert unter den Zahlen vom ersten Quartal 2022, ausgegangen waren.

Grund für den starken Gewinnanstieg der Deutsche Bank-Aktie waren primär die höheren Zinserträge des Geldhauses, aber auch der Bereich Unternehmensbank, der 35 Prozent mehr als im Vorjahr erwirtschaften konnte. Negativ fiel dagegen das Investmentbanking aus. Hier gingen die Erträge auf 2,7 Milliarden Euro zurück, was einem Minus von 19 Prozent entspricht.

Deutsche Bank will weiter Stellen abbauen

Positiv kam für Anleger außerdem hinzu, dass die riesige Bank weiter Stellen einsparen möchte. Die Deutsche Bank, welche sich schon seit Jahren in einem Turnaround befindet, hat nämlich weiterhin ein Kostenproblem. So will man bereits im Q2 mit Streichungen im kundenfernen Bereich beginnen. Konzernchef Christian Sewing erklärte dazu:

"Wir wollen operativ mehr Kosten einsparen als bisher geplant und unser Kapital effizienter nutzen, um die Ausschüttungen an unsere Aktionäre und unsere Rendite zu erhöhen."

Deutsche Bank Aktie – Kommt hier doch keine Krise?

Dementsprechend fragt der Markt sich nach den guten Quartalsergebnissen nun, ob eine mögliche Krise bei der Deutschen Bank abgewendet scheint und ob Anleger die Aktie wieder kaufen können. Allerdings startet die Deutsche Bank-Aktie heute zunächst knapp drei Prozent im Minus. Im Verlauf des Vormittags kann die Deutsche Bank-Aktie das Minus aber wieder aufholen und sogar ins Plus drehen. Gegen 11 Uhr notiert das Papier mit 1,4 Prozent im Plus bei 9,76 Euro.

Tatsächlich ist dies gar nicht so einfach, denn in dem intransparenten Konzern können jederzeit Probleme auftreten oder ein Domino-Effekt kann das Unternehmen mitreißen. Deswegen sollten trotz der guten Ergebnisse nur sehr chancenorientierte Anleger auf das Papier setzen, da die Risiken weiter hoch bleiben.

