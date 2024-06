Auf Sicht eines Jahres hat die Aktie der Deutschen Bank bereits um 55 Prozent zulegen können, doch nun ruft J.P. Morgan weitere 25 Prozent Kurspotenzial bei dem Geldhaus aus. Fängt die Rallye bei den Papieren des DAX-Konzerns jetzt erst richtig an? Und sollten Anleger womöglich den Einstieg nutzen?

Die Aktie der Deutschen Bank ist nach Jahren der Underperformance in der jüngsten Vergangenheit zu einem echten Highflyer mutiert. Um 55 Prozent konnten die Papiere im Verlauf der vergangenen zwölf Monate zulegen, allein 22 Prozent seit Jahresanfang.

Die positive Entwicklung ist dabei einerseits den hohen Zinsen geschuldet, andererseits der positiven operativen Entwicklung. Doch laut J.P. Morgan könnte das noch nicht das Ende der Rallye gewesen sein.

J.P. Morgan sieht 25% Kurspotenzial bei der Deutschen Bank-Aktie

Denn in einer am Montag veröffentlichten Studie haben die Analysten von J.P. Morgan das Kursziel für die Aktien des DAX-Konzerns deutlich nach oben geschraubt. Statt bisher auf 17,70 Euro, trauen die Experten dem Wert jetzt einen Anstieg auf 19 Euro zu. Vom aktuellen Niveau entspricht dies einem Kurspotenzial von 25 Prozent.

In einer Begründung hieß es von Analyst Kian Abouhossein, dass das Geldhaus unter dem aktuellen Management eine beeindruckende Turnaround-Story sei, die noch nicht am Ende angekommen ist. Laut dem Marktbeobachter rücke nun insbesondere das Geschäft mit vermögenden Privatkunden in den Fokus. Hier soll die Wertschöpfung gesteigert werden.

Fängt die Rallye bei der Deutschen Bank-Aktie jetzt erst an?

Dementsprechend sieht J.P. Morgan noch einiges Potenzial bei der Aktie der Deutschen Bank als auch operativ für Verbesserungen. Mit dieser Meinung sind die Experten des Geldhauses nicht allein, denn der Konsens der Analysten sieht immerhin weitere 11 Prozent Aufwärtspotenzial für das Papier.

Um dies allerdings zu realisieren, muss der Wert die aktuelle Seitwärts-/Konsolidierungsbewegung nach oben verlassen. Im Fokus steht dabei insbesondere die 50-Tage-Linie bei 15,30 Euro. Operativ dagegen dürfte wichtig werden, wie stark das Geldhaus in einer Phase sinkender Zinsen die anderen Geschäftsbereiche ankurbeln kann.

BÖRSE ONLINE ist optimistisch, dass sowohl die charttechnischen als auch fundamentalen Herausforderungen gemeistert werden können. Aktuell wird die Aktie der Deutschen Bank daher mit einem Kursziel von 20 Euro zum Kauf empfohlen.

TradingView Deutsche Bank Aktie Chart 1 Jahr

Diesen Chart finden Sie auf TradingView

