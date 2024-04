Die deutsche Börsenlegende Heiko Thieme verrät im Interview, wann die Korrektur kommt, welche Aktien er dennoch kauft und mit welcher Strategie an der Börse erfolgreich ist.

Aktien sind in den vergangenen Monaten heiß gelaufen und Anleger fragen sich, wann die Korrektur nun wirklich kommt. Die deutsche Börsenlegende Heiko Thieme hat in einem neuen Interview mit BÖRSE ONLINE diese Fragen beantwortet.

Ab diesem Zeitpunkt kommt die Korrektur bei Aktien

Die Korrektur wird kommen, da ist sich die deutsche Börsenlegende Heiko Thieme sicher. Genauer gesagt erwartet der Experte sie, wie er im aktuellen YouTube Video mit BÖRSE ONLINE verrät, in den Monaten April bis August diesen Jahres.

Einen genauen Fahrplan für die Stärke der Korrektur hat Thieme ebenfalls. Ein Rückgang von drei bis sieben Prozent hält die Börsenlegende für wahrscheinlich, einen Rücksetzer um zehn Prozent zumindest für möglich.

Dies würde im DAX laut Thieme einen Test der Marke von 17.000 Punkten bedeuten.

Was tun, wenn die Korrektur kommt?

Was die Börsenlegende Heiko Thieme in einem solchen Szenario tut, welche Aktien er trotz der anstehenden Korrektur kauft und was seine Strategie ist, erfahren Sie im neuen BÖRSE ONLINE YouTube Video: