In der Bundesrepublik lassen sich nicht nur echte Dividenden-Stars finden, sondern auch noch Top-Aktien mit hohen Kurschancen. Diese vier Kandidaten verlocken jetzt zum Einstieg

An den Börsen läuft es derzeit rund. Der DAX legte jüngst eine Rallye hin und brach ein Rekordhoch nach dem anderen. Da stellt sich für Anleger die Frage, bei welchen Aktien jetzt überhaupt noch etwas zu holen ist.

Tatsächlich zeigt eine aktuelle Auswertung: Gerade in Deutschland finden sich nicht nur bekannte Aktien, die noch immer hohe Kurschancen bieten, sondern die auch noch durch ihre Dividende bestechen. Denn es gilt: Unternehmen, die Anleger an ihren Gewinnen beteiligen können, verfügen in den meisten Fällen über ein stabiles und laufendes Geschäftsmodell.

Fan von Dividenden-Werten? Dann werfen Sie auch einen Blick auf den Globale Dividenden-Stars Index von BÖRSE ONLINE

Deutsche Telekom & Co.: Diese deutschen Aktien verlocken jetzt zum Einstieg

BÖRSE ONLINE hat sich daher auf die Suche nach Top-Kandidaten aus Deutschland gemacht – und gefunden. Hierfür nutzten wir als Hilfe das Stock Screening Tool des Finanzportal „TipRanks“, das eine Vielzahl an Faktoren berücksichtigt und auch KI-Mechanismen einsetzt, um die besten Aktien zu filtern.

Wir wiesen das Tool also an, uns nur Aktien aus Deutschland mit einer Marktkapitalisierung ab zwei Milliarden Euro zu zeigen. Zudem soll die Aktie eine Kurschance von mindestens 20 Prozent haben und von den Analysten mehrheitlich zum Kauf empfohlen werden. Außerdem soll die Aktie eine Dividendenrendite von mindestens 2,5 Prozent aufweisen. Doch das i-Tüpfelchen kommt noch:

Damit es sich auch wirklich um eine Top-Aktie handelt, soll sie einen Smartscore zwischen acht und zehn aufweisen. Diese Einstellung filtert Aktien anhand von acht unterschiedlichen Kriterien und bewertet sie auf einer Skala von eins bis zehn. Dabei bezieht es nicht nur konservative Faktoren wie Fundamentaldaten und die technische Analyse mit ein. Es untersucht auch Analysten-Ratings, Insider-Transaktionen von Unternehmen, die Meinung von Finanz-Bloggern, Aktivitäten von Hedgefondsmanagern, die Stimmung von Anlegern und die Meldungen von Nachrichtenseiten. Dabei bedient sich das Tool zudem intelligenter Algorithmen. Die durchsuchen etwa Tausende Websites, analysieren und verknüpfen Neuigkeiten. Sie erkennen Wörter, die sich auf die jeweilige Aktie beziehen, und analysieren dann, ob die Stimmung gerade eher bullish oder bearish ist. Anhand dieser acht Faktoren erstellt das Tool schließlich einen Smart Score. Erzielt eine Aktie einen Score von eins bis drei, gilt sie als "Underperform". Vier bis sieben bedeutet "Neutral". Aktien mit einem Score zwischen acht und zehn qualifizieren sich als "Outperform".

Und diese vier deutschen Aktienstars kamen dabei heraus:

4 Top-Aktien aus Deutschland mit hoher Kurschance und Dividendenrendite

Lesen Sie auch: Fallen die Kurse dieser Aktien immer weiter? Das sind die größten DAX-Verlierer in drei Jahren

Oder: Milliarden-Regen für Anleger: Allianz mit neuem Aktienrückkauf - Das sollten Sie mir Ihrer Aktie tun

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom, DHL Group.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom, DHL Group.