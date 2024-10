Trotz der herausfordernden Phase für die deutsche Wirtschaft, die von rückläufigen Wachstumsprognosen und einer anhaltenden Rezession geprägt ist, gibt es Lichtblicke. Einige deutsche Unternehmen sind in ihren Branchen global führend und bieten Stabilität in Krisenzeiten. Entdecken Sie die Erfolgsstorys, die Deutschland wieder an die Spitze bringen könnten.

Den Ausblick für das kommende Jahr haben die Forscher nach unten korrigiert: Für 2025 senkte die Gruppe der 5 Wirtschaftsinstitute ihre Prognose von 1,4 % auf 0,8 %. Die Zukunftsaussichten für die Wirtschaft der Bundesrepublik sind generell nicht unbedingt rosig. Produkte aus China machen zum Beispiel deutschen Produkten auf dem Weltmarkt Konkurrenz, die Bedingungen für Unternehmen hierzulande sind durch hohe Energiekosten oder überbordende Bürokratie getrübt, die Bevölkerung altert. Die schlechte Stimmung war für die €uro-Redaktion ein Grund, auf Positives zu blicken: Von Software über Versicherungswirtschaft hat die Redaktion 6 deutsche Unternehmen aus DAX und MDAX ausgesucht, die eine starke Position auf dem Weltmarkt haben und deren Aktien Anlegern sehr gute Chancen bieten sollten.

Eines dieser der Krise trotzenden Unternehmen ist Munich Re. Die Rückversicherungsgesellschaft hat einen entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung der globalen Versicherungsbranche und hat die Rückversicherung wie kein anderes Unternehmen als „Versicherung der Versicherer“ geprägt. Rückversicherungsunternehmen versichern Erstversicherer beispielsweise gegen Naturkatastrophen wie Hurrikans, Waldbrände, Erdbeben oder Überschwemmungen, gegen Schäden bei Kraftfahrzeugen oder Cyberrisiken und übernehmen Risiken aus Lebensversicherungen. In den letzten Jahren sind die Preise deutlich gestiegen, bedingt durch zunehmende Naturkatastrophen und hohe Inflation, die die Schadenssummen in die Höhe treiben.

Die Unternehmen profitieren von diesen Preissteigerungen. Ihre Kunden sind Versicherungskonzerne wie Allianz, AXA oder Generali. Diese übertragen Risiken auf die Rückversicherer. Cyberversicherungen gelten zum Beispiel als Wachstumsmarkt in der Rückversicherungsbranche. Mit Munich Re kommt der größte Rückversicherer der Welt aus Deutschland. Was die Munich-Re-Aktie Anlegern über die vergangenen zehn Jahre lieferte, kann sich sehen lassen. Die Gesamtrendite lag im Schnitt pro Jahr bei gut 17 Prozent, die des DAX zum Vergleich bei 7,7 Prozent. Munich Re erfreut Aktionäre mit Dividenden und Aktienrückkäufen.

Auch Nemetschek, als einer der weltweit führenden Software-Anbieter für die Baubranche, hält der Krise stand. Mit den Lösungen der Münchner können Kunden laut Konzern Gebäude und Infrastrukturprojekte effizienter und nachhaltiger planen, bauen und verwalten. So können durch den Einsatz digitaler Lösungen beim Bauen Ressourcen eingespart werden. Nemetschek arbeitet auch daran, den Einsatz von digitalen Zwillingen weiter zu beschleunigen. Ein digitaler Zwilling, also ein digitales Abbild etwa eines Gebäudes, kann zum Beispiel beim effizienten und nachhaltigen Management oder Umbau eines Gebäudes helfen. Zusammen mit Nemetscheks größtem Konkurrenten, der deutlich größere US-Konzern Autodesk, decken sie den gesamten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten ab. Man liefert Software von der Architekturbranche übers Ingenieurwesen bis hin zu Anwendungen für Bauwesen und Betrieb. Lösungen können zum Beispiel für Brücken, Sportstätten, Wohnungsbau, Flughäfen, Bahnhöfe, Büros, Hotels, Krankenhäuser oder Schulen, aber auch für Innenarchitektur, Landschaftsplanung oder Kulturstätten eingesetzt werden.

Dazu kommt die Mediensparte, deren Produkte etwa für Filme, Werbung, Videospiele und Virtual Reality genutzt werden; hier könnte das Metaverse beflügeln. Nemetschek wächst auch durch Übernahmen: Gerade haben die Münchner für circa 770 Millionen Dollar die US-Firma Gocanvas gekauft, einen Anbieter von Bausoftware für Facharbeiter. Der währungsbereinigte Umsatz von Nemetschek soll dadurch 2024 rund 3 Prozentpunkte mehr wachsen, insgesamt damit um 13 bis 14 Prozent. Und hier ist noch nicht Schluss: Auch in Zukunft soll sich das Unternehmen weiterhin gut entwickeln, bedingt durch die Umstellung von Lizenzen auf Abomodelle sowie durch das Vorantreiben der Internationalisierung.

