Diese Aktien aus dem Bereich Künstliche Intelligenz sollten Sie sich einmal genauer ansehen – denn sie bieten Kurschancen von fast 300 Prozent.

Beim Thema Künstliche Intelligenz (KI) denken die meisten Anleger zunächst an offensichtliche Aktien wie Nvidia oder Microsoft. Doch es gibt noch einige versteckte Perlen, die noch viel gigantischere Kurschancen bieten.



Das wäre einmal ein Partner für die pannenanfällige Deutsche Bahn: Duos Technologies. Das Unternehmen entwickelt intelligente Technologielösungen, insbesondere im Bereich der maschinellen Sehtechnik und künstlichen Intelligenz.

Kernprodukt ist das Railcar Inspection Portal. Mithilfe hochauflösender Kameras werden sowohl der Unterboden als auch die Pantografen – das sind die Apparate auf dem Dach von Zügen, die mit Oberleitungen in Kontakt stehen und Strom für den Zugmotor liefern – laufend inspiziert. Die Geräte erfassen Bilder oder Videos des Pantografen, während der Zug in Betrieb ist. Die gesammelten Daten werden dann mithilfe von Bildverarbeitungssoftware und künstlicher Intelligenz analysiert, um Abnutzungen, Schäden oder Anomalien zu identifizieren.

Finanziell gesehen ist Duos nicht das stabilste Unternehmen. In den vergangenen vier Quartalen verzeichnete das Unternehmen einen durchschnittlichen Verlust pro Aktie von 41 Cent. Aber dafür erwarten Analysten ein starkes Umsatzwachstum. Das noch junge Unternehmen könnte bis Ende dieses Jahres einen Umsatz von 16,2 Millionen Dollar erzielen, was einem Anstieg von 16,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im Geschäftsjahr 2025 könnten die Erlöse dann um weitere 50 Prozent bis auf 25 Millionen Dollar steigen. Seit Mai konsolidiert der Kurs und könnte bei positiven Auftragseingängen schnell nach oben ausbrechen. Ein Kursziel von 11 US-Dollar bietet eine Kurschance von fast 300 Prozent!

AIRSHIP-Aktie – Beeindruckende Kundenpalette

Da hatten einige Insider an der Wall Street den Braten offensichtlich frühzeitig gerochen: Nachdem die Airship-Aktie im Februar dieses Jahres nach der Bekanntgabe eines großen Vertragsabschlusses mit dem US-Justizministerium einen Sprung von 1,50 auf über zehn Dollar machte, rief das die Shortseller auf den Plan.

Mit massiven Leerverkäufen drückten sie die Aktie auf ein Drittel ihres Wertes – bis im August eine Kapitalerhöhung zum letzten Ausverkauf führte. Wer heute bei rund 2,50 Dollar einsteigt, trifft bei der volatilen Aktie auf einen ausgepeitschten Markt und ein Unternehmen mit hohem Zukunftspotenzial. Airship AI Holdings ist ein Unternehmen, das sich auf integrierte Hardware und Software für KI-gestützte Videoüberwachung spezialisiert hat. Die 2006 gegründete Firma mit Sitz im bedeutenden Technologiezentrum in Redmond im Bundesstaat Washington kann mit einer namhaften Kundenpalette glänzen: Das US-Heimatschutzministerium, das US-Justizministerium, das US-Marineamt, das Kommando der Spezialoperationen der Vereinigten Staaten, die Polizei von Chicago und Virginia sowie Megakonzerne wie Home Depot oder Fedex nutzen bereits die Airship-Software. Schätzungen zufolge soll der Markt für KI-gestützte Überwachungssysteme von heute rund sechs Milliarden bereits bis 2028 auf über 16 Milliarden Dollar wachsen.

Das Besondere an der Airship-Software ist, dass sie nicht nur eine Echtzeit-Videoanalyse hat und Datenströme effektiv verarbeiten kann, sondern auch eine vorausschauende Analytik: Durch die Nutzung von KI und maschinellem Lernen kann das System Muster erkennen und Vorhersagen über künftige Verhaltensweisen treffen, was zum Beispiel bei der Überwachung von gefährlichen Stellen in Städten oder beim Grenzschutz proaktives Handeln möglich macht.

Airship muss sich in den kommenden Jahren kontinuierlich in die Software investieren – operative Gewinne können Anleger noch nicht erwarten, weiteres Wachstum aber schon. Kursziel: Zehn US-Dollar – über 300 Prozent Kurschance!

Übrigens: Dieser Artikel erschien zuerst in der neue Ausgabe von BÖRSE ONLINE. Den vollständigen Artikel sowie viele weitere spannende KI-Aktien finden Sie hier

Oder lesen Sie auch: Börsen-Fluch gebrochen? Das gab es an den Aktienmärkten seit 5 Jahren nicht mehr