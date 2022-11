An der Börse bricht alles zusammen, doch Dividendenaktien halten sich vergleichsweise gut. Dies sind die drei bestperformenden Dividendenaktien des bisherigen Jahres. Können diese auch für den Rest von 2022 eine Outperformance liefern? Von Johann Werther

Die Sorgen für Anleger werden immer größer. Eine FED, die auf eine Rezession zusteuert, Probleme durch Russland, Lieferketten, Gas und noch vieles mehr. Da fast alle Werte an der Börse verlieren, wird es da aber auch einmal Zeit auf die Gewinner zu schauen.

Vor allem soliden Dividendenaktien haben in dieser Krise relativ wenig Haue bekommen, im Vergleich zu den gehypten Tech-Titel des letzten Jahres. Dabei hielten einige Aktien nicht nur ihren Wert, was Anleger schon mehr als freute, sondern entwickelten sich auch noch nach oben.

Wir haben und den bestperformancten Aktien des bisherigen Jahres die drei spannendsten Titel herausgesucht. Dazu sind folgende Suchfilter benutzt worden: Dividendenrendite über drei Prozent, Marktkapitalisierung über 250 Millionen und mindestens 20 Prozent Streubesitz. Dabei vielen einige interessante und spannende Aktien ins Auge, doch diese drei dürften für das restliche Jahr noch das meiste Potenzial haben:

BAE Systems (YTD +45 Prozent / 3,5 Prozent Dividendenrendite)

Der erste Wert zeigt klar, welcher Sektor in diesem Jahr gut gelaufen ist, nämlich Rüstung. Während bei Rheinmetall und Hensoldt die Rallye aufgrund der politischen Lage wahrscheinlich schon vorbei ist, sieht es bei BAE Systems in Großbritannien ganz anders aus.

Vor allem die Luftabwehrsparte ist ein beliebtes Exportgut ins Ausland und dürfte auch in Zukunft weiterhin boomen. Gerade in einer Rezession könnten Regierungen nämlich zum Wiederaufbau nicht nur in die Infrastruktur, sondern auch in das Militär investieren.

Tenaris (YTD +62 Prozent / 3,1 Prozent Dividendenrendite)

Ebenfalls gut lief in diesem Jahr Öl, was sich auch beim Pipeline- und Stahlröhrenproduzenten Tenaris zeigt. Das ursprünglich in Mexiko gegründete Unternehmen sitzt nun inzwischen in Luxemburg und operiert von da aus Weltweit.

Da sich das Unternehmen auch zunehmend auf Dienstleistungen im Energiesektor stabilisiert und wir alle schmerzlich feststellen mussten, dass wir Öl- und Gas länger als gedacht brauchen, dürfte auch hier noch eine gute Entwicklung bevorstehen.

Meier Tobler (YTD +66 Prozent / 4,1 Prozent Dividendenrendite)

Doch an der Spitze dieser Liste findet sich das unbekannte Unternehmen Meier Tobler aus der Schweiz. Hier hat sich die Aktie nach dem Absturz im Jahr 2018 endlich wieder erholt und strebt nach neuen Höchstständen.

Der Hersteller von Heiz- und Klimatechnik, der vor allem bei der energetischen Sanierung eine wichtige Rolle spielt, dürfte bei der grünen Transformation der nächsten Jahre also auch beste Zukunftsaussichten haben.