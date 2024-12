Warren Buffett, Bill Gates und andere Superreiche haben das Geheimnis des erfolgreichen Investierens längst entschlüsselt. Doch was können wir von den größten Köpfen der Finanzwelt lernen? Erfahren Sie, wie auch Sie von diesem Wissen profitieren können.



Warren Buffett, der als Superinvestor und Multimilliardär zu den erfolgreichsten und wohlhabendsten Menschen der Welt zählt, hat schon früh erkannt, wie man in solide Unternehmen investiert. Als er 1964 die angeschlagene Textilfirma Berkshire Hathaway übernahm, zahlte er nur 11,50 USD pro Aktie. Heute ist der Preis auf stolze 660.750 Euro gestiegen. Buffett setzt in seinem Portfolio bevorzugt auf Unternehmen mit einer starken Marktstellung und einem klaren Potenzial zur Expansion. Wichtige Kriterien für ihn sind hohe Kapitalrenditen, ein stabiler freier Cashflow und attraktive Einstiegspreise. Viele seiner Investitionen hält er über Jahrzehnte hinweg. Zu seinen größten Beteiligungen zählen heute unter anderem die Bank of America, American Express und Coca-Cola.



Ein Paradebeispiel für Buffetts langfristige Anlagestrategie ist der Getränkekonzern Coca-Cola, der stets einen festen Platz in seinem Portfolio hat. Auch wenn die Kursentwicklung von Coca-Cola im Vergleich zum breiten S&P 500 Index eher moderat ausfiel, spielt für den Value-Investor vor allem die Sicherheit durch zuverlässige Dividenden eine zentrale Rolle. Coca-Cola zahlt seit über 100 Jahren Dividenden, und seit 62 Jahren wurden diese Zahlungen jedes Jahr erhöht. In den letzten 10 Jahren stiegen die Dividenden im Schnitt um 4,73 %. Wer vor 10 Jahren in Coca-Cola investierte, konnte fast 44 % seiner Gesamtrendite allein durch die Dividenden erzielen.

Investieren wie die Finanz-Elite



Laut „Forbes“ haben zwei Drittel aller Milliardäre ihr Vermögen selbst aufgebaut. Wenn also jemand weiß, wie man sein Geld erfolgreich vermehrt, dann die Superreichen wie Warren Buffett, Bill Gates, Bill Ackman oder Ken Fisher. Die gute Nachricht: Auch Sie können von den Investments dieser Finanz-Elite profitieren. Die Redaktion von BÖRSE ONLINE hat dafür den Best of Billionaires Index entwickelt, der je die 5 größten Aktienpositionen der führenden Investmentlegenden vereint. Seit seiner Einführung hat der Index bereits eine Wertsteigerung von 20 % erzielt.



Alle 3 Monate wird der Index aktualisiert und an die neuesten Top-Positionen der Profi-Investoren angepasst. Dabei können auch Überschneidungen von Aktien auftreten, die dann möglicherweise doppelt gewichtet werden. Der Index umfasst aktuell 18 Aktien, darunter Tech-Schwergewichte wie Microsoft, Apple und Alphabet sowie Finanzunternehmen wie American Express und Bank of America. Egal, ob Sie ein eher konservativer oder spekulativer Anlegertyp sind – die von Experten empfohlenen Anlageprodukte im Index passen sich Ihrer Risikobereitschaft an. Über das Index-Zertifikat WKN DA0AC5 können Sie 1:1 an dem Erfolg des Index Teil haben. Folgen Sie den Spuren der Finanz-Elite, denn sie kennen den Weg zum Erfolg.



Zum Index