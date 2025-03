Über eine Billion Euro werden investiert, und diese fünf kaum bekannten Aktien dürften die großen Gewinner sein. Es winken bis zu 300 Prozent Kurspotenzial für Anleger, und wer schnell ist, der profitiert am meisten.



In Deutschland und Europa beginnt aktuell ein neuer Superzyklus. Der Auslöser sind die massiven Investitionen, die die neue Bundesregierung, aber auch die EU-Kommission in Verteidigung und Infrastruktur stecken will. Dabei sollen über eine Billion Euro fließen, die laut Einschätzungen von Experten, wie dem Institut für Weltwirtschaft (IfW) in Kiel zu einem Wirtschaftsboom führen könnten.

Doch nicht nur die Wirtschaft kann jetzt brummen, sondern auch Ihr Depot, wenn Sie die richtigen Aktien haben.



Der nächste große Superzyklus



Denn durch diese massiven Investitionen bieten sich plötzlich unglaubliche Potenziale für Unternehmen aus den Bereichen Industrie, Rüstung und vieles mehr. Was Milliarden (in diesem Fall ja sogar) Billionen an Regierungsgeldern auslösen können, zeigt der Kursverlauf der Aktie von Rheinmetall, die sich allein seit 2022 mehr als verzehnfacht hat.

Wer jetzt die neue Rheinmetall, die neue Hensoldt & Co. werden kann, haben wir im neu erschienenen Europa-Superzyklus-Report aufgearbeitet.



Die geheimen Gewinner des nächsten großen Superzyklus



Dabei haben wir fünf Aktien identifiziert, die jetzt bis zu 300 Prozent steigen können. Diese Titel sind in ihrer jeweiligen Branche ideal positioniert für die Investitionen in Rüstung, Infrastruktur oder beides gleichzeitig.



Doch Anleger, die von diesem Trend profitieren wollen, müssen sich beeilen. Denn auch wenn diese Aktien relativ unbekannt sind, beginnen sie bereits zu steigen. Wer zuerst dabei ist, profitiert also zuerst, wer zögert, der könnte jetzt diese einmalige Gelegenheit verpassen.



Denn sicher ist: Einen Superzyklus, angetrieben durch Investitionen in Billionenhöhe, dürfte es selbst in mehreren Jahrzehnten nur einmal geben. Jetzt einsteigen und diese einmalige Gelegenheit nicht verpassen.



Zum Report