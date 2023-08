Was ist der Trend bis 2030? Wo verdienen Anleger das meiste? Sie werden sich wundern: Nicht Big Tech ist der neue Geldbringer, sondern die Emerging Markets. Lesen Sie über das fulminante Comeback und die Chancen, die sich Ihnen bieten

Es ist die Rally, über die keiner spricht. Zwölf Prozent hat der Weltindex MSCI World von Januar bis Juli zugelegt. Fast 20 Prozent der S&P 500 Index. Doch die wirklich hohen Gewinne waren in ganz anderen Märkten zu erzielen. Die Börse in Argentinien legte in Dollar gerechnet um fast 40 Prozent zu, die Kurse in Polen um 34, der mexikanische Leitindex kam um 30 Prozent voran und der brasilianische um 29. In Südkorea gab es 22 Prozent zu verdienen und in Taiwan 21 Prozent. Fällt Ihnen etwas auf?

In den Emerging Markets wird wieder Geld verdient — und zwar richtig. „Vergessen Sie Big Tech, Emerging-Markets-Aktien werden die Gewinner der nächsten zehn Jahre sein“, prophezeite Jitania Kandhari, Staranalystin beim US-Investmenthaus Morgan Stanley schon zu Beginn dieses Jahres. „Die heute stattfindenden geopolitischen Verschiebungen, von Europa und Asien bis zum Nahen Osten, sind zu bedeutend, als dass Investoren sie ignorieren könnten“, pflichtet ihr Louis-Vincent Gave, Geschäftsführer von Gavekal Research bei. Aber ist es nicht zu spät, in diese Märkte zu investieren? „Wie viele Menschen kennen Sie, die auch nur fünf Prozent ihres Depots in Schwellenländeraktien angelegt haben?“, antwortet Gave. „Es ist immer noch sehr wenig. Der Bullenmarkt hat gerade erst begonnen.“ BÖRSE ONLINE hat die Gründe analysiert.

Schwacher Dollar, starke Heimatwährungen

Als Reaktion auf den Überfall auf die Ukraine haben die USA dem Regime von Wladimir Putin beispiellosen finanziellen Schaden zugefügt. Die Regierung Biden hat Sanktionen verhängt, hunderte von Milliarden Dollar an Moskauer Devisen Reserven eingefroren und in Absprache mit westlichen Verbündeten das Land praktisch vom globalen Bankensystem abgekoppelt. Nach Russland stellen sich immer mehr Länder die Frage, „was passiert, wenn man auf der falschen Seite der Sanktionen steht“, meint Geoffrey Yu, Stratege beim US-Brokerhaus BNY Mellon. „Ein rationaler Akteur, der weiß, dass er in Zukunft in eine solche Situation geraten könnte, wird sich auf ein solches Szenario vorbereiten und seine Dollars Schritt für Schritt verkaufen“, gibt auch Daniel McDowell von der politikwissenschaftlichen Abteilung der Syracuse University zu bedenken. „Vielleicht ist die Veränderung jetzt nur marginal, aber selbst wenn sie letztendlich in etwas gipfelt, das den US-Dollar nicht entthront, ist sie dennoch von Bedeutung, da sie die amerikanische Wirtschaftsmacht reduzieren kann.“ Es ist der Beginn der Entdollarisierung.



Mehr dazu und auf welche Emerging-Markets-Investments Sie jetzt setzen sollten, das lesen Sie ab sofort in der neuen Ausgabe von Börse Online.

Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft

Jede Menge Potenzial



Trotz eines Rekordquartals und vieler positiver Analystenkommentare will die Aktie des Autovermieters einfach nicht anspringen. Vor allem die Vorzüge sind krass unterbewertet. (S.28)

Wird’s mal wieder richtig Sommer?

Der Reisekonzern will 2023 zu alter Stärke zurückkehren und den Gewinn des Vorjahres signifikant übertreffen. Börsianer bleiben skeptisch. Gelingt jedoch die Wende, kann die Aktie noch kräftig steigen. (S.30)

Buffetts Apple-Wette geht auf

Der iPhone-Konzern macht mittlerweile die Hälfte des Aktienportfolios aus – und die starke Kursentwicklung verhilft der Beteiligungsgesellschaft zum besten Quartal der Firmengeschichte (S.38)

Bohren mit gutem Gewissen

Der amerikanische Öldienstleister erlebt dank der Renaissance des schwarzen Goldes eine Margenexplosion und setzt daher vermehrt auf Innovationen zur Emissionsreduktion (S.40)

It’s profit time

Die Aktie des Versicherers läuft der Branchenentwicklung deutlich hinterher. Weil die Briten am 7. September mit guten Zahlen überraschen könnten, scheint eine Neubewertung möglich (S.42)

Nur für kurze Zeit

Lesen Sie die aktuelle Ausgabe von BÖRSE ONLINE jetzt gleich im Aktions-Abo zum Vorteilspreis und profitieren Sie von über 35 Jahren Börsenerfahrung: Sie erhalten 3 digitale Ausgaben für 9,90 Euro statt 19,80 Euro.

Jetzt einsteigen