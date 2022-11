Mit einer der modernsten Batteriefabriken Europas wollen sich die Norweger Wettbewerbsvorteile sichern. Geht der ambitionierte Plan auf, hat diese Aktie enormes Potenzial.

Die von den USA und Europa vorangetriebene Energiewende bietet Unternehmen im Bereich der Batteriespeichersysteme riesiges Potenzial. Vor allem das starke Wachstum der Elektromobilität hat die Nachfrage nach Batterien in die Höhe schnellen lassen. Branchenexperten verweisen heute jedoch schon darauf, dass der Markt für stationäre Stromspeicher, die zur Speicherung von Solar- und Windstrom benötigt werden, schon bald eine vergleichbare Größe erreichen dürfte.

Dafür sprechen auch zahlreiche Abnahmeverträge mit angehenden Herstellern moderner Speicherlösungen. Dieser Konzern hat Ende August ein Joint Venture für Batteriespeichersysteme mit der japanischen Nidec Corporation angekündigt. Im Rahmen der Vereinbarung wird das Unternehmen zwischen 2025 und 2030 Batteriezellen der nächsten Generation mit einer Gesamtkapazität von 36 Gigawattstunden liefern, was derzeit einem Auftragsvolumen von rund drei Milliarden Euro entspricht.

Weitere Themen im Heft:

Gepflegt zu höheren Zielen

Der Kosmetikkonzern hebt seine Umsatzprognose nach guten Geschäften im Sommer deutlich an. Warum die Aktie nicht reagiert – und genau das ein Grund ist, den Titel jetzt nachzukaufen (S.26)

Hochspannung um Übernahme

Der Großaktionär des Windkraft- und Solarparkentwicklers will sich von seinem 40-prozentigen Aktienanteil trennen. Interessierte Käufer gibt es. Anlegern winkt bei einer Übernahme eine hohe Prämie (S.30)

Neuer Rausch?

In Deutschland könnte es in absehbarer Zeit legalisiert werden, in den USA gibt es neue Schritte zur Entkriminalisierung. Doch Cannabis-Anleger sind leidgeprüft. Was hat der Sektor zu bieten? (S.35)

Chance für Turnaround-Spekulanten

Das Unternehmen baut innovative Triebwerke und forscht an dezentralen Mini-AKWs. Beides Zukunftsthemen. Der Aktienkurs ist trotzdem deutlich gefallen. Das lockt zum Einstieg (S.40)

