Die letzten Wochen hatten es in sich – heftige Kursverluste strapazierten die Nerven vieler Anleger. Während die Tech-Giganten erste Schwächen zeigen und institutionelle Anleger verstärkt auf defensivere Sektoren setzen, haben Sie nun die Chance, abseits der überhitzten Märkte nach verborgenen Schätzen zu suchen.

AKTIONÄR-Redakteur Tim Temp hat einen exklusiven Report erstellt, der sich auf Aktien konzentriert, die im letzten Crash stark gefallen sind, aber nun großes Potenzial für einen Turnaround bieten. In seinem Report „Fallen Angels – starke Aktien vor Comeback“ spürt er jene unterschätzten Unternehmen auf, die historisch günstig bewertet sind und gleichzeitig ein enormes Aufwärtspotenzial besitzen. Jetzt ist der ideale Zeitpunkt, um in diese aussichtsreichen Werte zu investieren.

Entscheidend für den Anlageerfolg sind die Auswahlkriterien bei der Aktiensuche:

• Solide Unternehmen mit kontinuierlichem Wachstum

• Starke Marktstellung

• Regelmäßige Cashflows

• Ausschluss von Pennystocks

• Gutes Chance-Risiko-Verhältnis

• Ausschließlich Long-Positionen

Nachdem anhand dieser Kriterien das Aktienuniversum definiert, gefiltert und deutlich reduziert wurde, werden die restlichen Wertpapiere mithilfe der Chartanalyse auf ihre aktuelle technische Verfassung und Attraktivität überprüft.

Zum Abschluss werden die verbleibenden Wertpapiere im Kontext der aktuellen Marktlage bewertet, damit gewährleistet ist, dass die Rahmenbedingungen für diese Titel vorteilhaft sind.

Performance-Turbo durch Optionsscheine

Das Spannende am aktuellen Aktien-Report: Sie entscheiden selbst, wie viel Risiko Sie eingehen möchten. Zu jeder vorgestellten Aktie wird Ihnen der passende Optionsschein empfohlen, um Gewinne zu hebeln und für den gewissen Kick im Depot zu sorgen.

Der bewährte mehrstufige Screening-Prozess hat in der Vergangenheit eindrucksvoll bewiesen, wie robust das Auswahlverfahren ist. Die Performance von Optionsscheinen wie dem Bitcoin-Call (105 Prozent Plus in 14 Handelstagen), dem LPX-Call (80 Prozent Plus in 95 Handelstagen) oder dem Palantir-Call (150 Prozent Plus in 40 Handelstagen) spricht für sich.

Verpassen Sie nicht den neuen Aktien-Report „Fallen Angels – starke Aktien vor Comeback“ und profitieren Sie von 4 Top-Aktienempfehlungen inklusive der passenden Optionsscheine für den Extra-Performance-Turbo in Ihrem Depot.

