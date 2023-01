Zehn oder mehr Prozent Dividendenrendite hört sich an wie ein feuchter Traum von Einkommensinvestoren, ist jedoch durchaus möglich. Besonders diese drei Aktien könnten einen Blick wert sein, wenn man auf hohe Ausschüttungen setzt.





Dividenden sind etwas ganz Besonderes, vor allem wenn man möglichst viel davon bekommt. Doch um hohe Ausschüttungen zu erhalten, braucht man auch das nötige Kapital oder eben die entsprechenden Aktien. Wer anstatt in eine Aktie mit einer Dividendenrendite von 2 Prozent in eine mit 10 Prozent investiert, der erhält auch das Fünffache an Dividende.

Allerdings sollte man bei solchen Rechnungen stets vorsichtig sein, denn eine hohe Dividendenrendite ist zumeist kein Qualitätsmerkmal. Aktien, die hier sogar im zweistelligen Bereich rentieren, setzen oftmals sehr schnell die Dividende aus oder haben einen massiven Kurssturz hinter sich.

Trotzdem ergeben sich auch hier, wie am Kapitalmarkt spannende Chancen und diese drei Aktien haben nicht nur über zehn Prozent Dividendenrendite, sondern sogar Kurspotenzial:





Intesa Sanpaolo

Der erste Wert ist die Intesa Sanpaolo aus Italien. Der Bankengigant, der durch einen Zusammenschluss verschiedener Geldhäuser entstand, ist einer der wichtigsten Player im Privat- und Firmenkundengeschäft in Europa, hat aber Niederlassungen auf der ganzen Welt.

Aktuell rentiert die Aktie mit 10,87 Prozent bei einem KGV von 6,35. Trotzdem liegt das Papier auf Sicht der letzten sechs Monate ca. 32 Prozent im Plus, was vor allem an der Erwartung steigender Zinsen im EU-Raum liegt, von dem das Unternehmen langfristig profitieren könnte.

Ares Capital

In einen ganz anderen Bereich zählt dagegen die Aktie von Ares Capital, einem sogenannten Business Development Unternehmen. Hierbei kauft man sich vor allem stark fremdfinanziert in mittelständische Unternehmen in den USA ein.

Ziel dieser Einkäufe oder Übernahmen sind Cashflows aber auch Wertsteigerungen durch verbessertes Management und Cost Cutting. In den vergangenen Jahren hat sich die Aktie mit +37 Prozent sehr gut entwickelt, wenn man die jährliche Dividendenrendite von 10,2 Prozent hinzurechnet.

Rio Tinto

Doch der Hochdividendenwert mit dem höchsten Überraschungspotenzial ist wohl Rio Tinto. Der weltweit größte Betreiber von Erz-Minen wurde in den letzten Wochen wegen Rezessionsängsten schon oft abgeschrieben und wird laut Konsensschätzung seine Dividendenrendite von 11,5 auf 5,4 absenken.

Allerdings bedenken viele den Faktor China nicht, was den größten Absatzmarkt des australischen Unternehmens darstellt. Sollte sich hier eine Sonderkonjunktur durch die Öffnung der Wirtschaft ergeben, so dürfte nicht nur die Dividende, sondern vor allem der Kurs Potenzial haben.