„Manfred 01“ holt sich beim Trader 2022 den Wochensieg, „lisarob“ gewinnt das iPhone, „Trademaster“ führt im Gesamtklassement.

Für Manfred P. aus Großmehring, alias „Manfred 01“, markierte die letzte Woche einen Wendepunkt im Börsenspiel. Er hatte anfangs nicht viel Glück. Viele seiner Versuche, mit Turbo- Optionsscheinen hohe Gewinne zu erzielen, endeten mit herben Verlusten.

Es gab aber auch Erfolgserlebnisse für „Manfred 01“. Ende vorvergangener Woche war er in der Lage, seinen Depotwert von 959 Euro innerhalb eines Tages um über 50 Prozent auf 1595 Euro zu steigern. Für das Treppchen um den Wochensieg reichte dieser Sprung jedoch nicht aus. Die 1595 Euro waren aber die Bemessungsgrundlage für die Performance der Folgewoche. Und nun lief es das erste Mal rund für ihn.

Jeden Tag konnte er seinen Depotwert leicht steigern. Am Donnerstag, 13. Oktober, erwarb er dann einen Best-Turbo- Call auf das Währungspaar Euro/US-Dollar (WKN: SQ2M4S). Durch die Erholung des Euro kurz vor dem Wochenende realisierte er allein mit dieser Position über 800 Prozent Gewinn. Dank einer Wochenperformance von insgesamt 365 Prozent hängte er die Konkurrenz deutlich ab und reiht sich in die Liste der Wo-chensieger ein. Selbstverständlich erhält er für diese Leistung wie alle seine Vorgänger 2222 Euro in bar.

Rangliste

iPhone geht nach Berlin

Der siebte iPhone-13-Gewinner steht mittlerweile ebenfalls fest. Robert L. alias „lisarob“ aus Berlin gewinnt das begehrte Apple-Smartphone. Die erste Börsenspielwoche lief gut für ihn. Er steigerte seinen Depotwert auf 145 000 Euro und war gar nicht weit vom Wochensieg entfernt. Ganz gereicht hat es jedoch nicht. Dafür war nun das Glück auf seiner Seite.

Spannend bleibt es im Kampf um den Jaguar F-PACE. Auf Platz 1 ist weiterhin „Trademaster“ zu finden. Dieser agiert aktuell sehr vorsichtig und ohne hohe Risiken mit kleinen Positionen. Somit schraubt er langsam, aber stetig seinen Depotwert nach oben. Hinter ihm findet sich ein Sammelsurium verschiedener Teilnehmer, welche die Position immer wieder wechseln. So richtig heranpirschen konnte sich aber noch keiner.