Als überragendes Börsenjahr wird 2024 in die Geschichte eingehen. Doch was wird 2025 überzeugen? Fünf Experten verraten ihre Top-Favoriten zum Jahreswechsel – von günstig bis exotisch.

Der DAX? Zweistellig im Plus und auf Rekordniveau. Der S & P 500? Ebenfalls deutlich im Plus und auf einem Allzeithoch. Kurzum: Das Ende des Jahres 2024 markiert gleichzeitig den Abschluss eines historischen Börsenjahres. Und das, obwohl die Kursprognosen der Wall-Street-Banken vor einem Jahr eher verhalten waren. Doch weder der anhaltende Krieg in der Ukraine, das weiterhin nicht vollends gelöste Inflationsproblem, die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten, die wachsenden Schuldenberge auf der ganzen Welt, noch ein zunehmend zerrüttetes Europa konnten die Rally verhindern. Die Frage ist also: Kommt die Quittung im neuen Jahr? Oder geht die Börsenparty weiter? Klar scheint allein: 2025 dürfte nicht langweilig werden. Und während der Boom der breiten Indizes vielleicht abflachen könnte, sehen Experten in einzelnen Segmenten immer noch großes Potenzial. Fünf der renommiertesten davon geben in BÖRSE ONLINE einen Einblick in ihre Gedankenwelt und verraten ihre Favoriten für 2025.

Lesen Sie in der neuen BÖRSE ONLINE, warum die Kursmarke von 100.000 Euro für den Bitcoin nur eine Zwischenetappe war und er schon bald auf eine halbe Million steigen könnte. Thomas Gebert verrät indes, dass trotz der wirtschaftlichen Schwäche Deutschlands 2025 weitere Allzeithochs beim DAX möglich sind und welche drei Aktien er ganz besonders favorisiert. Robert Halver blickt parallel auf die USA und definiert drei Sektoren, die unter Trump deutlich profitieren sollten. Ronald Stöferle sieht einen attraktiven Einstiegszeitpunkt bei Gold und glaubt an eine Rally bis mindestens 2030. Und Frank Fischer nennt drei unterbewertete Aktien, die aktuell nur die Wenigsten auf dem Schirm haben.

Milliardenrätsel gelöst: Dieser DAX-Konzern kauft seinen kleineren Konkurrenten. Warum der Deal strategisch Sinn macht, die Folgen für beide Aktien (S.24)

Kurstreiber neue Kunden und Märkte: Die Sorge der Anleger vor einer Kapitalerhöhung zur Finanzierung des teuren Kaufs der Softwarefirma 1E belastet diese Aktie. Die Integration muss gelingen, um das Potenzial der Briten zu nutzen (S.25)

KI-Aktie auf Erholungskurs: Dieser Halbleiterdesigner beeindruckt mit starken Ergebnissen für das dritte Quartal, die auch Analysten überzeugen. Nach der Bodenbildung winkt jetzt Aufwärtspotenzial (S.38)

Zurück ins Rampenlicht: Ist das Schlimmste überstanden? Diese Aktie hat wegen enttäuschender Umsätze bis zu 75 Prozent verloren. Neue Kauflust aus China könnte 2025 den Umschwung bringen (S.40)

Zum Frühlingsbeginn kräftig absahnen: Diese Positionen auf Deutsche Bank, K + S und SAP sind auf Sicht von drei Monaten für satte Gewinne und Seitwärtsrenditen zwischen 24 und 29 Prozent gut (S.52)

