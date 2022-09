Hier finden Sie die wichtigsten Meldungen des Morgens. Heute mit dem Entlastungspaket, der Neuzusammenstellung des Dax und JP Morgan.

DEUTSCHLAND/ENERGIE - Angesichts der stark gestiegenen Energiepreise hat die Bundesregierung ein neues Entlastungspaket von mindestens 65 Milliarden Euro geschnürt. Damit sollen die Bevölkerung und Unternehmen unterstützt werden, kündigten die Koalitionspartner an. "Alles das zusammen und viele weiteren Maßnahen werden dazu beitragen, dass wir gemeinsam durch diese Zeit kommen", sagte Bundeskanzler Olaf Scholz bei einer Pressekonferenz mit den Parteispitzen von SPD, Grünen und FDP. "Wir werden durch den Winter kommen."

PORSCHE-BÖRSENGANG - Nach monatelanger Prüfung macht Volkswagen Nägel mit Köpfen: Vorstand und Aufsichtsrat wollen am Montag über einen möglichen Teil-Börsengang der Sportwagentochter Porsche AG Ende September/Anfang Oktober entscheiden. Zugleich soll über die Zustimmung zum Verkauf von 25 Prozent plus einer Aktie der Stammaktien der Ertragsperle an den Großaktionär des Wolfsburger Autokonzerns, die Familienholding Porsche SE, beraten werden.

DEUTSCHLAND/INDIZES - Die Deutsche Börse überprüft die Zusammensetzung ihrer Aktienindizes. Zahlen des Datenanbieters Refinitiv zufolge wird die Commerzbank vier Jahre nach ihrem Abstieg aus dem Dax voraussichtlich ein Comeback in der ersten deutschen Börsenliga feiern. Chancen auf einen Dax-Einzug hat zudem der Autozulieferer und Rüstungskonzern Rheinmetall. Weichen müssen möglicherweise der Kochbox-Anbieter Hellofresh und der Bauindustrie-Zulieferer HeidelbergCement.

PFIZER und BIONTECH haben in Großbritannien die Zulassung für einen aktualisierten Covid-19-Booster-Impfstoff für Personen ab zwölf Jahren erhalten.

JPMORGAN - Die größte US-Bank will offenbar ins Privatkundengeschäft in Deutschland expandieren und sucht deshalb Beschäftigte mit Expertise im Retail Banking. Das legen rund 80 Stellenausschreibungen nahe, mit denen der US-Marktführer derzeit um neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Berlin und Frankfurt wirbt. In ihnen formuliert die Bank konkrete Ziele für den deutschen Markt. "Die in Berlin von JPMorgan ausgeschriebenen Stellen sprechen ganz klar für eine Wachstumsstrategie im Bereich Retail Banking", sagt Nils Wilm, Recruiting-Berater für die Bankenbranche in Frankfurt. Die Bank lehnte einen Kommentar ab.



MAGNA STEYR - Der kanadisch-österreichische Automobil-Auftragsfertiger will ein Produktionswerk in den USA hochziehen. "Wir wollen auf den US-Markt. Wir beschäftigen uns gerade intensiv mit der Standortsuche", sagte Magna-Steyr-Manager Kurt Bachmaier der "Automobilwoche".

FREUDENBERG SEALING TECHNOLOGIES (FST) - Der deutsche Autozulieferer will seine Abhängigkeit von China reduzieren. "Mit den Restriktionen der chinesischen Regierung und den geopolitischen Entscheidungen kann man sich eigentlich weltweit nicht mehr verpflichten", sagte Firmenchef Claus Möhlenkamp der "Automobilwoche". "Für uns spielt das Land daher zunehmend eine isolierte Rolle."

Von Reuters