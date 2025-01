Wer vom Wachstum führender Technologieunternehmen profitieren möchte, sollte die aktuellen Megatrends im Auge behalten, die den Markt prägen – von künstlicher Intelligenz bis hin zu Innovationen wie dem autonomen Fahren. Einige Unternehmen haben sich bereits als zentrale Akteure etabliert, während andere auf dem besten Weg sind, ihre eigene Erfolgsgeschichte zu schreiben.



Nvidia gilt als ein solcher Schlüsselakteur im Bereich der künstlichen Intelligenz, da die Chips des Unternehmens das Fundament moderner Technologien bilden. 2023 verzeichnete der Tech-Riese einen beeindruckenden Kurszuwachs von 200 Prozent und setzte diesen Erfolg auch 2024 fort. Doch neben Nvidia gibt es noch weitere vielversprechende Chip-Aktien, die vom KI-Boom profitieren könnten. Laut den Top-Analysten von Bernstein wird neben Nvidia auch Broadcom als ein aussichtsreicher Kandidat für 2025 genannt, wie das Finanzportal „Seeking Alpha“ berichtet. Die Experten sind der Meinung, dass Broadcom seinen eigenen „Nvidia-Moment“ erleben könnte, da das Unternehmen stark von anwendungsspezifischen integrierten Schaltkreisen (ASICs) und Netzwerklösungen für KI profitiert. Besonders die Wachstumsimpulse durch VMware und die Neuausrichtung des Kerngeschäfts verleihen dem Unternehmen zusätzliche Dynamik und eröffnen neue Chancen.



Von der Such- zur Gewinnmaschine



Eine Welt ohne Alphabet-Tochter Google? Kaum vorstellbar. Doch der Tech-Riese hat noch viele weitere Unternehmen und Beteiligungen im Portfolio, die unseren Alltag in den kommenden Jahren und Jahrzehnten revolutionieren könnten. Denn die Holdinggesellschaft Alphabet vereint eine Vielzahl spannender Start-ups und Innovationen – neben etablierten Marken und Plattformen wie Youtube, Android oder Recaptcha. Besonders im Bereich des autonomen Fahrens hält Alphabet mit Waymo ein vielversprechendes Ass im Ärmel. Mit seinen vielfältigen Aktivitäten hat man hervorragende Voraussetzungen, um bei mehreren Megatrends an vorderster Front mitzumischen. Das Unternehmen ist bereits jetzt eine wahre Cashcow, und trotz dieser Erfolgsgeschichte bleibt die Bewertung weiterhin attraktiv. Angesichts des langfristigen Potenzials ist die Aktie des Alphabet-Konzerns keinesfalls zu teuer.



Geballte US-Tech-Power

Wer als Anleger nicht nur in einen einzelnen Tech-Giganten investieren, sondern von der geballten Kraft der US-Tech-Industrie profitieren möchte, wird schnell feststellen, dass dies mit einem hohen Kapitaleinsatz verbunden sein kann. Eine attraktive Möglichkeit, das gesamte Potenzial der Tech-Branche zu nutzen, bietet der BÖRSE ONLINE Tech-Giganten-Index. Dieser Index vereint die 15 wertvollsten Tech-Aktien, darunter Schwergewichte wie Nvidia, Alphabet, Amazon, Meta und Apple, und ermöglicht so eine breite und vielseitige Teilnahme am Erfolg der führenden Technologieunternehmen.



