REITs sind bekannt für kräftige Dividendenausschüttungen und stabile Cashflows. Könnten diese Aktien deswegen gerade in dieser schwierigen Börsenzeit interessant sein? Sollten auch Sie vielleicht einen genaueren Blick auf diese drei Aktien mit massiven Dividenden werfen? Von Johann Werther

REIT – Der beste Freund des Dividendenanlegers

Das Buchstabenkürzel REIT steht nicht nur für Real Estate Investment Trust, sondern für eine ganz eigene Form der Aktien am Kapitalmarkt. REITs sind Immobiliengesellschaften, die zumeist aus dem englischsprachigen Raum stammen und sich dazu verpflichtet haben, 90 Prozent der Gewinne an ihre Aktionäre auszuschütten.

Dadurch sind REITs natürlich unter den Dividendenjägern und Einkommensinvestoren schon seit längerer Zeit zum beliebten Mittel der Wahl geworden. Doch haben diese Aktien, die an den Immobilienpreisen hängen, in den letzten Monaten durch Zinserhöhungen stark eingebüßt.

Wer allerdings gerne antizyklisch handelt, der lässt jetzt nicht etwa die Finger von diesen Papieren, sondern kauft noch mal kräftig nach. Immerhin ist der Erwartungswert an der Börse langfristig positiv und gerade im Immobilienbereich werden aktuell gerade bei den Unternehmen sehr niedrige Bewertungen aufgerufen.

Doch eine niedrige Bewertung und ein fallender Kurs bedeutet für Anleger in REITs vor allem eines: hohe Dividendenrenditen. Wer also jetzt kauft, sichert sich nicht nur günstige Einstiegskurse, sondern auch attraktive Dividenden. Zu diesem Zweck haben wir drei REITs herausgesucht, welche definitiv schon den Status “Hochdividendenwert” verdienen:





Global Medical (7,61 Prozent Dividendenrendite)

Erster Wert auf dieser Liste ist der eher unbekannte amerikanische Global Medical REIT. Dieser besitzt 181 Immobilien mit medizinischen Einrichtungen wie Krankenhäuser, Arztpraxen oder Seniorenheimen in der ganzen USA. Die 221 Kunden von Global Medical ermöglichen es dem REIT regelmäßige Ausschüttungen, bei einer aktuellen Dividendenrendite von 7,6 Prozent, an die eigenen Aktionäre zu zahlen.

Omega Healthcare (9,46 Prozent Dividendenrendite)

In Deutschland dagegen wesentlich bekannter und beliebter ist der Omega Healthcare Investors REIT. Dieses Unternehmen beteiligt sich nicht nur an diversen medizinischen und Pflegeeinrichtungen, sondern stellt anderen Unternehmen aus dem Gesundheitssektor auch Finanzierungs- und Kapitalmöglichkeiten bereit. Diese Summe an Cashflow erlaubt es dem REIT aktuell seinen Aktionären 9,46 Prozent an Dividendenrendite anzubieten.

Necessity Retail (11,96 Prozent Dividendenrendite)

Doch wem 9,46 Prozent Dividendenrendite noch nicht genug sind, der kann einmal einen Blick auf den Necessity Retai REIT werfen. Dieses sehr große Unternehmen vermietet vor allem Ladenfläche an Einzelhandelsgeschäfte. Auf den 29 Millionen Quadratmetern in über 1000 Immobilien tummeln sich große Namen wie Burger King, Best Buy und Home Depot. Diese erlauben es dem Unternehmen eine Ausschüttung mit einer aktuellen Dividendenrendite von 11,96 Prozent zu zahlen.