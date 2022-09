Investieren wie einer der reichsten Menschen der Welt? Gibt’s nicht? Gibt’s doch! Möglich macht dies die sogenannte Form 13F. Die amerikanische Börsenaufsicht SEC verlangt, dass institutionelle Anleger mit über 100 Millionen Dollar Anlagevolumen quartalsweise offenlegen, welche Beteiligungen sie im Portfolio haben. Dazu zählt auch Bill Gates.

Auch, wenn sie mittlerweile getrennte Wege gehen, führen Bill und Melinda Gates ihre gemeinsame Stiftung die Bill & Melinda Gates Foundation zusammen fort. Der Bill & Melinda Gates Foundation Trust verwaltet das Vermögen der Stiftung und finanziert diese, wird von externen Investmentmanagern verwaltet. Und die jüngste Offenlegung offenbart: Im zweiten Quartal, das bis Ende Juni ging, macht eine Aktie über 50 Prozent des Portfolios aus.

Das Gates Portfolio

Im Portfolio von Bill Gates Foundation Trust befinden sich aktuell 20 Aktien im Wert von rund 17,68 Milliarden Dollar. Besonders interessant: Im Portfolio des Tech-affinen Microsoft Gründers macht der Tech-Sektor gerade einmal 1,35 Prozent aus. Die drei größten Positionen sind auf Platz drei Services mit 6,61 Prozent, auf Platz zwei mit 26,52 Prozent die Industrie und mit über 50 Prozent auf Platz eins: der Finanzsektor. Was kaum einer weiß: Für den größten Sektor im Portfolio ist vor allem eine Aktie verantwortlich, die aktuell 53,56 Prozent im Gates Portfolio ausmacht: Berkshire Hathaway.

Buffett-Aktie in Gates Portfolio

Warren Buffetts Unternehmen Berkshire Hathaway scheint es Bill Gates ganz schön angetan zu haben: Bereits im Quartal zuvor nahm das Papier die Spitzenposition ein. Jetzt aber erst recht: Während des zweiten Quartals wurden über sechs Millionen der Berkshire Hathaway Aktien (Klasse B) hinzugefügt, ein Plus von über 20 Prozent. Die Aktie machte vergangenes Jahr eine Rendite von über 30 Prozent, liegt seit Jahresanfang bereits wieder 14 Prozent im Plus. Allerdings gab der Konzern im August einen Verlust in Höhe von 44 Milliarden Dollar aus. Die Investoren schien das allerdings wenig zu kümmern, die Aktie gilt weiterhin als Kauf.

Das war außerdem im zweiten Quartal beim Gates Portfolio los

Im Portfolio des Foundation Trust wurde die Position von Eisenbahngesellschaft Canadian National Railway um über 20 Prozent reduziert. Die Position der Sportholding Madison Square Garden Sports wurde unterdessen um rund 113 Prozent aufgestockt. Außerdem wurden in den Gates Fonds zwei gänzlich neue Aktien hinzugefügt, die auf den ersten Blick etwas riskant wirken.