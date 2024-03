Aktuell ziehen Hedgefonds im Zuge der Rallye an den Aktienmärkten massiv Gelder aus den stark gelaufenen Tech-Werten heraus und setzten dafür auf diese spannenden Value-Titel:

Die Rallye an den Märkten setzt sich weiter fort, allerdings zeigt sich eine deutliche Veränderung. Denn die stark gelaufenen Tech-Werte werden laut Berichten von Reuters und der Bank of America nun immer häufiger von institutionellen Anlegern wie Hedgefonds untergewichtet, was zu einer deutlichen Beeinträchtigung der Performance führt.

Statt Tech-Werte: Diese Aktien kaufen Hedgefonds jetzt anstatt Apple, Microsoft & Co.

Doch anstatt in Cash zu fliehen, setzen Hedgefonds-Manager laut Untersuchungen von EPFR und der Bank of America auf diese sieben Aktien anstatt auf Apple, Microsoft & Co:

Das kaufen Hedgefonds anstatt Tech: Exxon Mobil

Günstige Bewertung und vermutlich einiges Kurspotenzial sehen Hedgefonds aktuell beim Ölgiganten Exxon Mobil, weshalb die Aktie in den vergangenen Wochen deutliche zuflüsse von institutionellen Geldern erhalten hat.

Laut Analysten besteht für den Wert noch eine Upside von 9,4 Prozent

Das kaufen Hedgefonds anstatt Tech: UnitedHealth

Durch ein Fehlen staatlicher Krankenversicherungen auf dem amerikanischen Markt ist UnitedHealth seit Jahren in einer exzellenten Position und ein Liebling der Investoren.

Momentan sehen Analysten bei dem Konzern ein Upside-Potenzial von 20,1 Prozent.

Das kaufen Hedgefonds anstatt Tech: Visa

Durch die exzellente Marktstellung basierenden auf dem Duopol mit Mastercard gilt Visa als ein Wachstumsunternehmen mit defensivem Charakter. Angesichts dessen ist die Aktie ein Liebling vieler Fondsmanager.

Vom aktuellen Niveau aus sehen Marktbeobachter 6,1 Prozent Kurspotenzial

Das kaufen Hedgefonds anstatt Tech: Veralto

Der sich auf die Qualität und Aufbereitung von Wasser fokussierende Konzern Veralto gilt bei vielen Experten als aussichtsreiches und gleichzeitig konservatives Investment.

Wegen der starken Anstiege in der Vergangenheit sehen die Analysten momentan aber kein Kurspotenzial.

Das kaufen Hedgefonds anstatt Tech: Eli Lilly

Bereits massiv nach oben gelaufen ist die Aktie von Eli Lilly durch die Diätmedikamente des Konzerns. In Zukunft sollen neue Behandlungsmethoden und mehr Zulassungen aber für noch mehr Erträge sorgen, was die Aktie für einige Investoren interessant macht.

Wegen des starken Anstieges sehen Analysten allerdings nur 3,8 Prozent Kurspotenzial.

Das kaufen Hedgefonds anstatt Tech: J.P. Morgan

Zinsen werden sinken, doch gleichzeitig dürften Banken von einem steigenden Kreditgeschäft und mehr Aktivitäten im Investmentbanking profitieren. Als wichtigstes Geldhaus der Welt mit niedriger Bewertung ist darum J.P. Morgan für viele Hedgefondsmanager interessant.

Der Konsens der Marktbeobachter sieht bei dem Papier aktuell aber kein Kurspotenzial.

Das kaufen Hedgefonds anstatt Tech: Newmont

Gold steht auf Allzeithoch – die Aktien von Newmont sind dagegen weit davon entfernt. Aus diesem Grund dürften viele Investoren jetzt Aufholpotenzial bei der Goldminenaktie sehen.

Analysten sehen hier im Schnitt 33 Prozent Kurspotenzial.

