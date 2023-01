Kürzlich schmierte einer der verschiedenen Buffett-Wetten massiv im Kurs ab und tradet jetzt zu einem starken Discount. Ist die Aktie jetzt ein Kauf? Kann das hohe Kurspotenzial bald ausgeschöpft werden?

Schaut man sich das Portfolio von Berkshire Hathaway einmal genauer an, so findet man gerade bei den kleineren Positionen einige spannende Wetten, die das Orakel von Omaha in den vergangenen Jahren eingegangen ist. Eine davon ist die Nu Bank.

Gute operative Performance

Hierbei handelt es sich um eine Neobank, wie wir sie in Deutschland zum Beispiel als DKB oder N26 kennen. Doch Nu ist nicht irgendein kleiner Player, sondern das größte Fintech Lateinamerikas mit besonderem Fokus auf den Wachstumsmarkt Brasilien.

2022 steigerte Nu die Einnahmen im Jahresvergleich um 171 Prozent, was im aktuellen makroökonomischen Umfeld sehr beeindruckend ist, da das Management in unsicheren Zeiten weiterhin eine gute operative Leistung unter Beweis stellt. Dazu kommen 5 Millionen neue Kunden dazu, was nun unterm Strich eine Gesamtsumme von 70 Millionen macht.

Kurssturz

Doch trotz dieser guten Nachrichten ist die Aktie in den letzten 30 Tagen um etwas mehr als 20 Prozent abgeschmiert. Hintergrund sind zwei Entwicklungen, die der Kapitalmarkt weniger gerne sieht. Zum einen geht die Angst in Brasilien vor dem neuen Lula Regime um und viele Menschen ziehen massiv Gelder von den Konten ab oder verlassen das Land ganz.

Gleichzeitig hat die Nu Bank eine Kapitalerhöhung in Höhe von 330 Millionen US-Dollar angekündigt, um nun auch das nötige Kapital zu haben, die Expansion nach Mexiko voranzutreiben. Bisher kam das FinTech immer mit relativ kleinen Marketingbudgets aus, was sich aber in diesem Markt ändern dürfte.

120 Prozent Kurspotenzial

Doch geht es nach den Analysten, so sind diese Kursstürze nur gute Kaufgelegenheiten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei aktuell 7,30 Euro und damit etwa 120 Prozent oberhalb des aktuellen Kurs-Niveaus.

Doch sollten Anleger hier jetzt einsteigen? Die Nu Bank hat definitiv einen großen Wachstumsmarkt erschlossen und auch die Möglichkeit den Umsatz pro Kunde durch Preiserhöhungen deutlich zu steigern. Allerdings ist dies eine sehr risikoreiche Wette, die Investoren auch entsprechend als diese sehen sollten, da es sich hier um ein unprofitables Unternehmern handelt, dass auch vor neuen Wettbewerbern nicht gefeit ist.