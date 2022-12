Einkommensinvestoren sind immer auf der Suche nach regelmäßigen Cashflows und hohen Ausschüttungen. Diese drei REITs können das, wie auch hochspannende Geschäftsmodelle bieten. Von Johann Werther

In schweren Zeiten an der Börse halten meist ausschüttungsstarke Aktien, welche Anleger und das eigene Portfolio bei Laune. Vor allem REITs dürften dabei interessant sein, da sie sich anders als erwartet wesentlich krisenfester und zinsresistenter gezeigt haben.

Grund dafür, dass die Mehrheit nicht von einer allgemeinen Abwertung der Immobilien betroffen ist, liegt in meist Inflationsindizierten Mietverträgen und den Spezialbranchen in denen sich die Real Estate Investment Trusts bewegen.

Wer jetzt also auch REITs in das eigene Portfolio aufnehmen will, um zum Beispiel Schwankungen zu verringern und regelmäßige Cashflows zu generieren, der sollte sich einmal diese drei hochausschüttenden Real Estate Investment Trusts anschauen:

Global Net Lease (11,4 Prozent Dividendenrendite)

Mit einer Ausschüttung von 11,4 Prozent auf Platz drei findet sich der Global Net Lease REIT. Das in New York ansässige Unternehmen betreibt 311 Gewerbeimmobilien in 11 verschiedenen Ländern und vermietet an Mieter aus 50 unterschiedlichen Sektoren.

Damit gehört der Global Net Lease REIT zu einem der wenigen stark diversifizierten REITs, der nicht nur Immobilien in den USA hält. Nach Corona und Rezessionssorgen, ist die Aktie etwas von den alten Höchstständen entfernt, hat aber seit Oktober schon wieder 36 Prozent zugelegt.

Necessity Retail (11,9 Prozent Dividendenrendite)

Zwar nur in den USA, aber ebenso gut diversifiziert, ist der Necessity Retail REIT. Wie es der Name schon sagt, konzentriert sich das Unternehmen hauptsächlich auf Gewerbeimmobilien im Bereich Basiskonsum und Basisversorgung.

Klassische Objekte sind dabei Einzelhandelsgeschäfte, Bankfilialen oder Tankstellen. Hier hat man einige namhafte Mieter wie zum Beispiel die Baumarktkette Home Depot, Bank of America oder Best Buy. Aktuell beträgt die Dividendenrendite hier stattliche 11,9 Prozent.

MFA Financial (15,8 Prozent Dividendenrendite)

Doch noch einen drauf setzt der MFA Financial REIT mit einer Dividendenrendite von sagenhaften 15,8 Prozent. Das Geschäftsmodell besteht im Investment in erstrangige Hypotheken mit entsprechender Grundsicherung.

Ähnlich wie es auf der P2P-Plattform Estate Guru der Fall ist, werden hier die Kredite durch die Immobilie selbst gesichert, was das Risiko von Totalverlusten bei Insolvenz des Kreditnehmers minimiert.