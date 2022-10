Vor mehr als drei Jahren war die Aktie schon einmal „Hot Deal“der Woche. In der Folge verdoppelte sich der Kurs. Nun ist er stark gefallen. Mutige Anleger steigen wieder ein.

Kaufen, eingliedern und Synergien heben. Das klassische Buy-and-build- Modell hat dieses Unternehmen verinnerlicht. Seit dem Börsengang 2016 als Einbringung in einen Börsenmantel hat die Spezialpharmafirma einige Übernahmen durchgezogen. Mit Erfolg. Der Umsatz stieg stark an, die Marge wurde durch den Ausbau des Spezialpharmabereichs auch erhöht. Der Kapitalmarkt hat dieses Modell lange honoriert, die Kurse stiegen bis Ende 2021 stark an. Dann kam die Korrektur um mehr als 50 Prozent.

Dieses Unternehmen ist Großhändler und Hersteller von Spezialpharmaprodukten in einem. Als Großhändler ist es auf hochwertige Medikamente spezialisiert, die viele Tausend Euro kosten können. Zudem gibt es ein Geschäft mit patientenspezifischen Therapien. Das beginnt mit Blistering etwa für Seniorenheime und endet mit der Fertigung von hochwertigen Infusionslösungen in eigenen Reinräumen, die etwa in der Krebstherapie benötigt werden. In diesem Bereich konkurriert das Unternehmen vor allem mit Spezialapotheken. Die Demografie sorgt dafür, dass die Nachfrage nach den Produkten zunimmt. Gleichzeitig gewinnt das Unternehmen an Marktmacht. Es wird 2022 rund 1,5 Milliarden Euro umsetzen. Der Gesamtmarkt für die Produkte und Dienstleistungen des Konzerns liegt in Deutschland bei rund 16 Milliarden Euro.

