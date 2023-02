Ein neuer Bestwert und einige Fragezeichen lieferte dieser Finanzkonzern mit seiner Jahresbilanz. Die wichtigste Nachricht: Die Dividende steigt weiter an

Mit einem Rekordgewinn hat das Unternehmen ein turbulentes Jahr abgeschlossen. Um sechs Prozent steigerte der Konzern seinen operativen Gewinn und überbot damit die Analystenerwartung. Besonders wichtig für Aktionäre ist die Dividende. Die Zahlung an die Anleger steigt um 60 Cent auf 11,40 Euro. Damit steigert der Finanzkonzern die Ausschüttung je Aktie um mehr als fünf Prozent. Und für das weitere Jahr kalkulieren Analysten mit einem weiteren Anstieg der Zahlungen.

Während die Zahlen für das vergangene Jahr in der Summe leicht positiv überraschten, hatten einige Börsianer beim Ausblick etwas mehr erwartet. Wie die Prognosen für 2023 sind, lesen Sie in der aktuellen €uro am Sonntag.

Wenn Sie regelmäßige Updates und fundierte redaktionelle Einschätzungen zu Branchen und einzelnen Unternehmen erhalten möchten, legen wir Ihnen unser Kennenlern-Abo von €uro am Sonntag zum Vorteilspreis ans Herz: 12 digitale Ausgaben für 36,00 Euro statt regulär 53,88 Euro.

Zum Angebot

€uro am Sonntag ist Deutschlands große Finanz-Wochenzeitung. Pünktlich zum Wochenende fasst €uro am Sonntag alle relevanten Neuigkeiten aus Politik, Wirtschaft und Börse zusammen, bewertet sie und gibt einen Ausblick auf die kommende Woche in Form von ausführlichen Hintergrundinformationen und exklusiven Berichten.

Behalten Sie die Börsenwoche stets im Blick und testen Sie noch heute €uro am Sonntag im Kennenlern-Abo zum Vorteilspreis.