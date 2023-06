Die Märkte stehen in den vergangenen sechs Monaten mehr oder weniger still. Doch dieser Index hat den S&P 500 jetzt um 32 Prozent outperformt. Kann das noch so weitergehen? Und ist dies vielleicht auch für Anleger eine Möglichkeit hier zu investieren?

Trotz KI-Rallye, Jahresauftakteuphorie und Co. hat der S&P500 in den vergangenen Sechs Monaten nur um drei Prozent zugelegt. Ein seltener und kaum beachteter nationaler Aktienindex hat dagegen 35 Prozent geschafft und damit um 32 Prozent stärker zugelegt, als der marktbreite S&P500.

Doch was sind die Gründe für die Outperformance und kann das in den kommenden Monaten oder vielleicht sogar Jahren noch so weitergehen?

32 Prozent mehr Performance seit November als der S&P500

Der Index, um den es sich dabei handelt ist der Athex Composite Index, der die größten griechischen Aktien abbildet. Tatsächlich haben griechische Aktien trotz der Schuldenkrise vor einigen Jahren in den vergangenen Monaten eine beeindruckende Rallye hingelegt.

Trotzdem befindet sich der Index noch weit unter den Hochs der Jahre 2007 und 1999. Aber kann sich hier vielleicht die Outperformance der Märkte fortsetzen? Und winkt vielleicht nach 15 Jahren eine Erholung?

Auch weiterhin besser als der S&P 500?

Tatsächlich brummt die griechische Wirtschaft unter Premierminister Kyriakos Mitsotakis. Aktuell übertrifft das Wachstum dabei alle Erwartungen (GDP +14 Prozent p.a) und sogar die Arbeitslosigkeit (von 18,6 Prozent auf 10,6 Prozent) und die Inflation geht in dem Mittelmeerland zurück. Nach Jahren unter dem eher links ausgerichteten Alexis Tsipras, scheint nun Griechenland neu zu erblühen.

Dementsprechend scheint es auch noch einiges an Wachstumspotenzial für das Land zu geben, das auch durch den Tourismus nach der Corona-Krise wieder eine Menge Geld zugespült bekommt. Aber sollten Anleger jetzt hier investieren?

Investieren für die Outperformance?

Wichtig für die weitere Outperformance ist dabei vordergründig das politische Geschehen in Griechenland. Aktuell sind Stichwahlen für die Präsidentschaft geplant, denn Kyriakos Mitsotakis kann und will den aktuellen Kurs nur mit einer absoluten Mehrheit umsetzen.

Sollte dies tatsächlich der Fall sein, dann können Anleger hier ein Investment wagen und auf den weiteren Aufschwung der griechischen Wirtschaft wetten. Am besten geht dies in Deutschland mithilfe des Lyxor MSCI Greece UCITS ETF.

Lesen Sie auch: S&P 500 schickt Warnung – das letzte Mal passierte es kurz vor dem Platzen der Dotcom-Blase