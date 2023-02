Der Kosmetikkonzern wächst und ist profitabel wie nie. Die Wiederöffnung Chinas dürfte dem Unternehmen in die Karten spielen

Schönheitsprodukte sind gefragt und davon profitiert vor allem die Kosmetikindustrie. Das Wachstum dieses Konzerns betrug vergangenes Jahr 10,9 Prozent und war somit größer als das Wachstum des gesamten Beauty-Markts. Und das trotz der Schwierigkeiten im China-Geschäft. Die Verkäufe in den USA und Europa haben geholfen, die Auswirkungen durch das Coronavirus in China auszugleichen. Gegenüber dem Vorkrisenjahr 2019 legte der Umsatz im Gesamtjahr 2022 auf vergleichbarer Basis sogar um mehr als 23 Prozent zu. Somit kommt dieser Konzern profitabel wie nie durch die Krisenjahre. Laut dem Unternehmen war der Schönheitsmarkt schon immer widerstandsfähig gegen wirtschaftliche Unsicherheiten. Die guten Ergebnisse sollten Anleger dieses Jahr auch bei der Dividende spüren: Der Konzern will sie um 25 Prozent erhöhen.

Seit der Empfehlung in BÖRSE ONLINE im Juli 2022 hat die Aktie das Kursziel zwischenzeitlich überschritten und notierte zuletzt nicht weit darunter. Die Redaktion hebt Kursziel und Stoppkurs an. Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Ausgabe von BÖRSE ONLINE.

