Bye, bye, Bezos! Der Amazon-Gründer ist nicht länger der zweitreichste Mensch der Welt. Seinen Platz nimmt ein Milliardär ein, von dem Sie vermutlich noch nichts gehört haben – bis jetzt. Von Jennifer Senninger

Vier Jahre lang hatte Amazon-Gründer Jeff Bezos den Rang als reichster Mensch der Welt inne. Jedes Jahr im Frühjahr veröffentlicht Forbes einen Status Quo der aktuellen Milliardäre. Beim Ranking 2022 löste ihn schließlich Tesla-Chef Elon Musk mit einem Vermögen von 219 Milliarden Dollar ab. Bezos begnügte sich mit 171 Milliarden Dollar auf Platz zwei. Allerdings: Bis zum nächsten Frühjahr lässt sich das Vermögen der Milliardäre weiterhin in Echtzeit verfolgen. Hier zeigt sich: Bezos wurde kürzlich sogar vom zweiten Platz geschmissen. Der Grund: Ein anderer Milliardär, von dem Sie vermutlich noch nichts gehört haben, machte ihm diesen Platz nun strittig.

Der Unternehmer Gautam Adani (60) kletterte auf der Echtzeitliste der Forbes Billionaires auf den zweiten Platz. Sein derzeitiges Vermögen: 512,4 Milliarden Dollar. Adani konnte die Weltrangliste 2022 in Rekordgeschwindigkeit erklimmen, sein Vermögen ist bisher stärker gestiegen als das von allen anderen. Im Frühjahr 2022, bei der Veröffentlichung der Liste, war Gautam noch auf Platz elf.





Wer ist Gautam Adani?

Der indische Unternehmer ist Gründer und Vorsitzender des Mischkonzerns Adani Group. Das Unternehmen ist in Sektoren wie Energie, Bergbau oder auch Hafenmanagement tätig. Laut Bloomberg gilt die Adani Group etwa als größter Hafenbetreiber und Kohleproduzent Indiens.

Diese Branchen können von den derzeitigen Krisen und Nachfrageengpässen profitieren. So verwundert es nicht, dass die Aktie des Konzerns seit Anfang 2021 rund 600 Prozent im Plus liegt. Erst gestern erzielte sie ein neues Allzeit-Hoch. Auch dadurch stieg Gautam Adanis Vermögen zunehmend an. Das Vermögen von Bezos schrumpfte hingegen 2022 zunehmend, da besonders Tech-Werte unter den Marktbedingungen kräftig einbüßen müssen. So liegt etwa die Amazon-Aktie seit Jahresanfang 17 Prozent im Minus und Jeff Bezos Vermögen umfasst aktuell "nur noch" 145,6 Milliarden Dollar.

Wie viele Milliardäre, etwa Bill Gates oder Mark Zuckerberg, brach auch Adami sein Studium ab, ging zunächst in die Diamantenindustrie und begann schließlich, in unterschiedliche Geschäftsfelder zu expandieren. 1998 wurde Adani entführt und nur gegen Lösegeld freigelassen, 2008 überlebte er einen Terroranschlag im Taj Hotel in Mumbai. Letztes Jahr kündigte er an, etwa 70 Milliarden Dollar in grüne Energien investieren zu wollen, wodurch er zu einem der größten Erzeuger für erneuerbare Energien werden würde.

Die reichsten Menschen der Welt in Echtzeit

Update: Auf der Seite von Forbes lassen sich die Vermögen der reichsten Menschen in Echtzeit verfolgen. Mittlerweile landet Jeff Bezos sogar auf dem vierten Platz, Gautam Adani fällt auf den dritten Platz. Unter Elon Musk auf Platz zwei befindet sich nun Bernard Arnault: Der reichste Europäer ist Mehrheitseigner von Christian Dior und Chef bei LVMH. Derzeit liegt sein Vermögen bei 153,7 Milliarden Dollar.