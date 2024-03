Mit einer Aktie nur in eine Branche investieren? Nicht mit diesen diversifizierten Dividendenaktien, die über mehrere Geschäftsbereiche breit aufgestellt sind und gleichzeitig attraktive Ausschüttungen bieten.

Oftmals deckt man mit einer soliden Dividendenaktie eine Branche ab, in der das Unternehmen spezialisiert ist. Allerdings können sich besonders defensive Anleger noch deutlich breiter aufstellen, denn einige Konzerne decken nicht nur einen Sektor, sondern ganze Wertschöpfungsketten oder mehrere Branchen ab.

Diese breite Aufstellung ist häufig ein Schutz in Krisen und führt zu weniger Schwankungen, limitiert die Aktien durch einen Holding–Abschlag in guten Zeiten allerdings nach oben.

Diversifizierte Dividendenaktien, die jetzt einen Blick wert sein könnten

Wer sich gerade in Zeiten von Rekordhochs an den Börsen antizyklisch diversifizierte Dividendenaktien ins Portfolio legen will, der sollte einen Blick auf diese drei Werte werfen:

Mitsui (Dividendenrendite: 2,50 Prozent)

Erster Wert ist das japanische Handelshaus Mitsui. Tätig ist das Unternehmen in fast allen Sektoren und deckt unter anderem Chemie, Maschinenbau, Stahlproduktion, Nahrung, Gesundheitsprodukte und Energie ab über seine Vielzahl an Tochterfirmen und Beteiligungen ab.

Anleger, die hier investieren, erhalten aktuell eine Dividendenrendite von 2,5 Prozent und sind übrigens zusammen mit dem Orakel von Omaha Warren Buffett Anteilseigner des Unternehmens.

Siemens (Dividendenrendite: 2,80 Prozent)

Eine breite Holding mit attraktiven Dividendenzahlungen gibt es auch in Deutschland, nämlich den DAX-Konzern Siemens. Dieser hat sich an der Börse zwar aufgespalten, hält aber weiter Beteiligungen an seinen Töchtern.

Neben Automatisierung und Digitalisierung decken Anleger damit noch die Bereiche Healthcare, Mobilität und Energie ab. Die Dividendenrendite der Aktie liegt bei aktuell 2,8 Prozent.

3M (Dividendenrendite: 6,5 Prozent)

Etwas spekulativer, dafür womöglich auch deutlich ertragbringender ist die Aktie von 3M. Der im Turnaround steckende Konzern bietet Anlegern aktuell eine Dividendenrendite von 6,5 Prozent.

Das Unternehmen unterhält eines der größten Patentportfolios der Welt und ist in den Sektoren Sicherheit, Industrie, Transport, Elektronik, Gesundheit und Konsumgüter aktiv.

