Setzen Sie auf dividendenstarke Aktien und profitieren Sie von stabilen Erträgen sowie langfristigem Wachstumspotenzial.



Sie möchten Ihr Vermögen an der Börse aufbauen? Dann sollten Sie vor allem dividendenstarke Aktien in Betracht ziehen. Diese bieten nicht nur die Möglichkeit, passives Einkommen zu erzielen, sondern auch von langfristigen Kapitalzuwächsen zu profitieren. Durch regelmäßige Dividendenzahlungen signalisieren solche Unternehmen, dass sie finanziell stabil sind und ihre Gewinne zuverlässig an ihre Aktionäre ausschütten können. Zudem zeichnen sich dividendenstarke Aktien häufig durch eine solide Geschäftsentwicklung und eine nachhaltige Wettbewerbsposition aus, was ihr Potenzial für langfristiges Wachstum weiter steigert.



Ein überzeugendes Beispiel für ein solches Unternehmen ist Agnico Eagle Mines. Der Goldproduzent gehört zu den kostengünstigsten und margenstärksten weltweit und kontrolliert mit den Minen Canadian Malartic und Detour Lake die beiden größten Goldminen Kanadas. Detour Lake wird sogar zu einer Mine mit einer Jahresproduktion von etwa einer Million Unzen ausgebaut, was sie unter die Top-5-Goldminen weltweit katapultieren würde. Über die Hälfte der Produktion von Agnico Eagle stammt mittlerweile aus Kanada, der Rest kommt aus politisch stabilen Regionen wie Finnland und Australien. Der einzige Unsicherheitsfaktor liegt in Mexiko, wo jedoch nur eine geringe Menge der Gesamtproduktion anfällt. Während der größte Konkurrent Barrick Gold noch nach Wachstumsmöglichkeiten in Kanada sucht, hat Agnico bereits konkrete Pläne, die Produktion dort organisch zu steigern.

Diese Entwicklungen machen Agnico Eagle zu einem besonders vielversprechenden und sicheren Kandidaten für Anleger. Neben seiner starken Marktposition ist das Unternehmen auch die dividendenstärkste Aktie der Branche, was es zu einer attraktiven Wahl für Investoren macht.



Wenn Sie in die dividendenstärksten Aktien aus verschiedenen Branchen mit nur einem Index investieren möchten, ist der globale Dividenden-Stars Index von BÖRSE ONLINE die richtige Wahl. Der Index hilft Ihnen, Ihr Portfolio zu diversifizieren und regelmäßige Einkommensströme aus Aktien mit hoher Dividendenrendite zu erzielen. Neben Agnico Eagle umfasst der Index 24 weitere Unternehmen, die nach klaren Kriterien ausgewählt wurden, um eine breite Abdeckung stabiler und profitabler Unternehmen zu bieten. Zu diesen 24 Aktien gehören unter anderem Williams Companies, JPMorgan Chase und Paychex. Alle im Index enthaltenden Unternehmen können mit stetigen Dividenden überzeugen.

Durch eine jährliche Reallokation filtert der Globale Dividenden-Stars Index die besten Aktien aus zehn verschiedenen Branchen und sortiert sie nach wichtigen Qualitätsmerkmalen wie Dividendenrendite, stabilen Dividendenzahlungen der letzten zehn Jahre sowie konstant steigenden oder stabilen Dividenden über die letzten fünf Jahre. So wird sichergestellt, dass Anleger immer in die besten Dividendenaktien investieren.

Nutzen Sie die Gelegenheit, mit dem Global Dividenden-Stars Index von BÖRSE ONLINE langfristige Kapitalzuwächse zu erzielen – ganz gleich, ob Sie ein konservativer oder spekulativer Anlegertyp sind. Der Index bietet für jede Risikobereitschaft die passende Auswahl. Investieren können Sie ganz einfach über die WKN: DA0ABY.



Zum Index