Diese Aktie ist nicht nur günstig bewertet und zahlt eine Dividendenrendite in Höhe von 7,8 Prozent. Darüber hinaus winken noch satte 500 Prozent an Kurspotenzial für Anleger, denn hier besteht das Potenzial für einen massiven Kurssprung.

Die Aktie des Medical Properties Trust ist für viele Anleger eine spannende Turnaround-Wette. Nicht nur, weil der REIT für Gesundheitsimmobilien eine satte Dividendenrendite von 7,8 Prozent ausweist, sondern weil es hier eine einzigartige Besonderheit gibt.

Dividendenrendite 7,8%, KCV 5,5 und 500% Kurspotenzial

Denn mit einer Short-Quote von 38,3 Prozent wetten aktuell Leerverkäufer massiv gegen das Unternehmen, das 2022/23 durch die Pleite des größten Mieters in arge Probleme geraten ist.

Doch der Vorteil einer so hohen Short-Quote ist: Es reichen nur geringfügig positive Nachrichten, und die Aktie hat die Chance durch die Decke zu gehen. Solche Entwicklungen hat man bereits in der Vergangenheit bei stark geshorteten Aktien wie GameStop und Tesla beobachten können.

Übrigens: Diese Aktie wurde mit fünf anderen genauer in BÖRSE ONLINE’s neuestem Aktienreport analysiert. Hier erfahren Sie mehr dazu.

Jetzt bei dieser Aktie mit 500% Kurspotenzial zuschlagen?

Dementsprechend kann es sich jetzt lohnen, einen Blick auf die Aktie von Medical Properties Trust zu werfen, wenn man auf der Suche nach einer Spekulation ist, die unter Umständen schnell mehrere hundert Prozent Rendite bringen kann. Das Warten auf einen möglichen Short Squeeze wird zudem durch die attraktive Dividendenrendite des Unternehmens versüßt.

Wenn Sie Interesse an noch vier anderen Ideen für einen potenziellen Short Squeeze haben und eine Anleitung bekommen möchten, wie Sie solche Kandidaten in Zukunft identifizieren können, dann werfen Sie jetzt einen Blick in den neusten BÖRSE ONLINE Aktienreport.