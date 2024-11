Am vergangenen Freitag veröffentlichte die US-Finanzaufsicht SEC Ihre aktuellen 13F-Filings. Viermal pro Jahr müssen alle professionellen Investmentmanager wie Hedgefonds, Großbanken oder Family Offices mit einem verwalteten Vermögen von mindestens 100 Millionen Dollar ihre Käufe sowie auch ihre Verkäufe bei der SEC melden. Und dabei offenbaren sich oft genug ein paar gut gehütete Geheimnisse und Investmentideen.

Eigentlich ist es ganz einfach: Die 13F-Filings sind ein zuverlässiger Wegweiser dafür, wie die Wall-Street-Elite tickt. Wird viel Geld in ein Unternehmen investiert, so sehen auch die Big Player das Potenzial der Firma. Fließt hingegen Geld ab, konnte das Unternehmen die Investoren nicht länger überzeugen. Eigentlich ganz einfach.

Mit den neuen 13F-Filings wurde jetzt zum Beispiel bekannt, dass sich Starinvestor Warren Buffett von einem guten Viertel seiner Apple-Papiere trennte und dafür bei Dominos Pizza und Pool Corp. einstieg. Solche Nachrichten machen schnell die Runde. Doch die wahren Geheimnisse und Einstiegsgelegenheiten verbergen sich tief in den Tausenden Dokumenten der 13F-Filings.

Die geheimen Investmentideen der Großen der Wall Street

Da wäre zum Beispiel der südostasiatische E-Commerce- und Gaming-Konzern Sea, dessen Aktie zuletzt auf über 100 Dollar gestiegen ist. Der Aufwärtstrend wird auch durch die jüngst gemeldeten Transaktionen der Großaktionäre bestätigt. So hat Top-Investor Baillie Gifford seinen Anteil auf inzwischen 7,5 Prozent ausgebaut. Auch JPMorgan Chase kaufte 4,8 Millionen Aktien hinzu. Grund für die Zuversicht: Seit diesem Jahr ist Sea nicht mehr nur als Wachstumswert bekannt, sondern hat offenbar den Sprung in die nachhaltige Profitabilität geschafft. Ein Abflauen des Erfolgs scheint nicht in Sicht. CEO Forrest Li betonte kürzlich, dass E-Commerce in Südostasien im Vergleich zu Märkten wie China und den USA noch unterentwickelt sei – ein Indiz für großes Wachstumspotenzial.

Ein weiterer spannender Titel aus den aktuellen 13F-Filings ist Southern Company, das insgesamt etwa 2,1 Milliarden Dollar an neuem Kapital erhielt. Während 1.478 institutionelle Anleger rund 10,6 Milliarden Dollar in das Unternehmen investierten, zogen 270 Großanleger etwa 8,5 Milliarden Dollar ab. Zu den prominentesten Unterstützern zählen JPMorgan Chase und die Vanguard Group, die zusammen über 3,2 Milliarden Dollar investierten. Mit etwa 27.700 Mitarbeitern versorgt Southern Company täglich mehr als 9 Millionen Kunden in sechs US-Bundesstaaten mit Strom und Gas. Damit gehört das Unternehmen zu den führenden Energieversorgern des Landes. Zu den Tochtergesellschaften gehören fünf bedeutende Stromversorger, die unter anderem den Betrieb von drei Atomkraftwerken sicherstellen. Die aktuellen politischen Entwicklungen in den USA könnten Unternehmen wie Southern Company, die auf Atomkraft setzen, zusätzlichen Rückenwind verschaffen. Der designierte Präsident hat bereits in der Vergangenheit signalisiert, Atomkraft gegenüber erneuerbaren Energien zu bevorzugen.

Handeln wie die Big Player und Chancen frühzeitig entdecken

Fakt ist: Empfehlungen, die auf den Erkenntnissen der 13F-Filings beruhen, konnten in der Vergangenheit zum Teil dreistellige Gewinne verzeichnen: zum Beispiel bei AppLovin (+295 % in 9 Monaten), Zeta (+122 % in 6,5 Monaten) und Spotify (+112 % in 12 Monaten). Also eigentlich scheint es ganz einfach: Follow the Money ist die Devise. Doch einen entscheidenden Haken haben die 13F-Filings doch: Sie sind unglaublich umfangreich. Um selbst in jedem Quartal über 16.000 Titel auszuwerten, bräuchte es Zeit – sehr viel Zeit – und auch ein gewisses Verständnis für Zahlen und Tabellen.

Der neue Börsenbrief 13F-Berichte von Steffen Härtlein, Experte für künstliche Intelligenz und Datenanalyse, sowie Golo T. Kirchhoff, BÖRSE-ONLINE-Redakteur und Spezialist für Technische Analyse, übernimmt die aufwendige Auswertung der aktuellen 13F-Filings für Sie. Die beiden Fachleute haben sämtliche Daten sorgfältig verglichen und analysiert, um Ihnen am 29. November die 50 spannendsten Aktien zu präsentieren. Darunter finden sich 10 Top-Tipps mit besonders großem Potenzial. Zudem werden 10 der bedeutendsten Big Player und ihre größten Investitionen aus der letzten 13F-Berichtssaison ausführlich vorgestellt.

Wenn auch Sie dem „Big Money“ folgen und wie die Größen der Branche investieren möchten, so haben Sie mit 13F-Berichte den idealen Begleiter für Ihren Anlageerfolg gefunden.

Mehr zu 13F-Berichte