Hohe Bewertungen, politische Unsicherheiten und steigende Volatilität – die Märkte bleiben herausfordernd. Doch wie holen Anleger in diesem Umfeld das Optimum aus Ihren Investments heraus?

An der Wall Street ist die Verunsicherung derzeit nahezu greifbar. Während die hohen Bewertungen vieler Aktien bereits Anlass zur Sorge geben, sorgt vor allem die Handelspolitik von Präsident Donald Trump für Unsicherheit bei Unternehmen, Haushalten und Investoren. In Börsianerkreisen kursiert sogar der Begriff „Trumpcession“ – eine mögliche, durch Trump ausgelöste Rezession, die die größte Volkswirtschaft der Welt in Turbulenzen stürzen könnte. Die Märkte reagieren zunehmend volatil auf diese Entwicklungen.

Doch wie sollten Anleger in einem solchen Umfeld agieren? Kann man trotz der Schwankungen das Beste aus seinen Investments herausholen? Und gibt es vielleicht Möglichkeiten, die Rendite noch weiter zu optimieren?

Eine spezielle Strategie, die darauf abzielt, hohe Renditen mit aktivem Risikomanagement zu kombinieren, ist das Xtrem-Depot von Stefan Sommer und Timo Nützel. Die beiden Börsenexperten setzen ab 18. März bereits zum 15. Mal über mehrere Monate hinweg gezielt auf ausgewählte Aktien und die dazu passenden Optionsscheine.

Die Strategie im Überblick

Phase 1 – Technische Analyse

Hier werden trendstarke Aktien aus dem Nasdaq Composite und dem S&P 500 identifiziert.

Phase 2 – Fundamentalcheck

Nur Unternehmen mit überzeugenden Geschäftsmodellen und Zukunftsperspektiven kommen in die engere Auswahl.

Phase 3 – Auswahl der Optionsscheine

Die Experten wählen Optionsscheine mit einer passenden Hebelwirkung aus, um gezielt von Marktbewegungen zu profitieren.

In den vergangenen Monaten erzielte das Depot unter anderem spektakuläre Gewinne mit Optionsscheinen auf Cloudflare (+192 %), Fiserv (+159 %), Tesla (+60 %) oder Gilead (+53 %). Dabei hätte ein Investment in die jeweiligen Aktien bei Weitem nicht diese Renditen geliefert.

Das Besondere dabei: Sobald ein Optionsschein deutlich im Gewinn liegt, wird er gegen ein noch stärker gehebeltes Produkt getauscht – so sichern Sie sich den maximalen Gewinn aus jeder Bewegung des Marktes. Dieses „Rollen“ der Optionsscheine erfordert präzises Timing und fundierte Expertise – Aufgaben, die die beiden Experten mit Bravour für Sie übernehmen.

Anleger haben jetzt noch bis zum kommenden Montag (17. März) die Möglichkeit, an der kommenden Runde des Xtrem-Depots teilzunehmen. Neben regelmäßigen Analysen und Markt-Updates erhalten Teilnehmer Transaktionsmeldungen sowie umfassende Informationen zur Strategie direkt per E-Mail oder über die DER-AKTIONÄR-App.

