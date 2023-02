Das Tiergesundheitsunternehmen Idexx Laboratories Inc. meldete gestern Zahlen für das vierte Quartal 2022 und gab einen Ausblick für 2023.

Idexx Laboratories, ein Anbieter von Produkten und Dienstleistungen rund Tiergesundheit, hat gestern die Zahlen für das abgelaufene Quartal bekannt gegeben. So wurde das Schlussquartal mit einem Umsatz von insgesamt 828,6 Millionen US-Dollar beendet. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 801 Millionen US-Dollar erwirtschaftet worden waren. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,05 US-Dollar, im Vorjahresviertel waren es noch 1,89 US-Dollar je Aktie.

Wie das Unternehmen mitteilte, sanken die Besuche in Tierarztpraxen in den USA im letzten Quartal um 2,8 Prozent, insgesamt bleibt die Nachfrage im Bereich Gesundheitsversorgung von Haustieren, einschließlich Diagnostik, aber hoch. Der Gesamtjahresumsatz 2022 liegt damit bei 3,3 Milliarden Dollar – und entspricht dem, was Analysten erwartet hatten.

Ausblick für 2023

Für das Jahr 2023 erwartet das Management einen Umsatz in der Spanne von 3,59 bis 3,69 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 6,5 bis 9,5 Prozent entsprechen würde. Der Gewinn je Aktie 2023 wird mit 9,27 US-Dollar bis 9,75 US-Dollar prognostiziert. Die operative Marge soll zwischen 29 Prozent bis 29,6 Prozent betragen. Zudem sind Investitionen von rund 180 Millionen US-Dollar geplant.

Die Marktkapitalisierung von Idexx Labs beträgt aktuell 37,3 Milliarden Euro. Das KGV liegt bei knapp über 50. Ihr bisheriges Hoch erreichte die Idexx-Aktie im August 2021 bei 598,00 Euro. Dann ging es fast ein Jahr lang bergab bis zum Tief im Juni 2022 bei 313,00 Euro. Seit etwa Oktober 2022 befindet sich die Aktie wieder in einem Aufwärtstrend.

Wir hatten Idexx Labs zuletzt in der BÖRSE ONLINE-Ausgabe 47/2022 mit einem Kursziel von 480,00 Euro vorgestellt und bleiben weiterhin bei unserer positiven Einschätzung.