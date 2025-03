Die Krise in der Hochzinsphase ist gemeistert, die Verschuldung im Griff, der Wert der Portfolios hat sich stabilisiert, die Mieteinnahmen legen beständig zu, diese Aktien der Immo-Branche sind jetzt günstig zu haben.

Sie zählten in diesem Jahr nicht gerade zu den Lieblingswerten an der Börse: Immobilienaktien. Während der DAX mehr als zehn Prozent zulegte, verlor etwa LEG Immobilien 15 Prozent an Wert. Den anderen Branchenvertretern ging es nicht viel besser. Nicht zuletzt die durch die geplanten schuldenfinanzierten Finanzpakete ausgelöste Zinserhöhung machte den Kursen zu schaffen. Doch wie so oft übertreibt die Börse wieder einmal.

Deutsche Immobilienaktien sind weit besser als ihr Ruf auf dem Parkett. Zwei Faktoren sprechen für auf Dauer steigende Kurse: Zum einen notieren viele Immobilienaktien unter ihrem inneren Wert, also unter dem Wert ihrer Immobilien. Zum anderen steigen die Mieten deutschlandweit.

BÖRSE ONLINE hat die großen börsennotierten Immobilienunternehmen analysiert. Die Unterbewertungen sind teils eklatant. Beispiel LEG Immobilien: Deutschlands zweitgrößter Wohnimmobilienkonzern verfügt über mehr als 165.000 Wohnungen, weitgehend auf Ballungsräume in Nordrhein-Westfalen konzentriert. Hinzu kommt, dass der Net Asset Value, also der Wert der Immobilien abzüglich der Schulden, weit höher liegt als die aktuelle Marktkapitalisierung von LEG.

Der Immobilienwert lag 2024 bei 23,3 Milliarden Euro, die Verbindlichkeiten bei 14,2 Milliarden Euro. Der Net Asset Value liegt also mit rund 9,1 Milliarden Euro fast 80 Prozent höher als der Börsenwert. Das dürften auch die Anleger auf Dauer erkennen und der Aktienkurs sollte nachziehen.

Welche Kurschancen die Redaktion bei LEG sieht und ob sich die Perspektiven auch für die anderen großen deutschen Wohnkonzerne, wie zu Beispiel Vonovia oder Grand City Properties verbessert haben, lesen Sie in der großen Branchenanalyse in der neuen Ausgabe von BÖRSE ONLINE.

