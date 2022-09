Lithium Nachfrage soll weiter boomen

Laut dem Gründer von Space-Ex und Mitbegründer von Paypal wird die Lithium-Nachfrage weltweit weiter boomen. Die Branche, welche in den letzten Jahren wegen des Trends der Elektromobilität im Aufwind war, hatte zuletzt durch eine Studie von Goldman Sachs deutlich auf den Deckel bekommen. In der Folge waren einige heiß gelaufene Lithium-Titel am Wanken. Doch durch die positiven Äußerungen Musks könnte jetzt wieder Luft nach oben sein.

Aktuell notiert der Preis des seltenen Metalls nahe Allzeithoch, doch trotzdem ist die Angst vor einem Schweinezyklus, also einer kommenden Überproduktion, groß. Der Tesla-CEO sagte trotzdem, dass er jedem nur raten könne, in das Geschäft mit Lithium einzusteigen, da die Nachfrage weiter hoch bleiben wird. Führt man sich vor Augen, dass jede Batterie in einem E-Auto Lithium benötigt, dann könnte dies mit Blick in die Zukunft durchaus zutreffend sein.

Welcher Wert hat besonderes Potenzial?

Doch es stellt sich natürlich die Frage, welche Aktie besonderes Potenzial hat und wirklich langfristig von dem Mehrbedarf an Lithium profitieren kann. Besonders interessant könnte für Anleger dabei die Aktie von Standard Lithium sein.

Das aus Kanada stammende Unternehmen hat bereits eine bemerkenswerte Rallye hinter sich und legte von seinem zeitweiligen Tief im Juni/Juli bei rund 2 € auf nunmehr über 6 € zu. Standard Lithium konzentriert sich auf die Entwicklung von Abbauflächen, die das seltene Metall enthalten. Vor allem in Arkansas ist das Unternehmen aktuell tätig, wo ein gigantisches Lithiumvorkommen vermutet wird.

Vorsicht! Ruft Elon Musk den Schweinezyklus herbei?

Doch bei aller Euphorie sollten Anleger gewarnt sein. Musk würde mit Tesla direkt von mehr Rohstoffproduzenten im Lithiumbereich profitieren, da durch ein größeres Angebot der Preis gedrückt werden würde und so die Marge des Autobauers steigt. Denn Musk wäre nicht Musk, wenn er nicht wieder einmal mit seinen Aussagen versuchen würde, den Markt in die Richtung zu lenken, welche er für angemessen hält.

Zwar wird Lithium langfristig tatsächlich eine immer wichtigere Rolle durch die weitere Verbreitung von E-Mobilität spielen. Allerdings ist noch lange nicht klar, ob die aktuellen Preise gehalten werden können. Diese sind ja nicht zuletzt auch die Lockdowns in China in diese Höhe getrieben worden und könnten beim Fallen der Maßnahmen ebenfalls wieder abgeben.