Seit dem Ex-Dividendentag im Mai ist die E.ON-Aktie in einen deutlichen Seitwärtstrend geraten und benötigt Impulse, um nach oben auszubrechen. Können dies die heute gemeldeten Quartalszahlen für die Dividendenperle liefern?

Der DAX-Konzern E.ON gehört zu den beliebtesten Dividendenaktien in Deutschland, aber kurstechnisch kommt die Aktie eher nicht vom Fleck. Auch die neuen Quartalsergebnisse dürften erst einmal wenig daran ändern.

E.ON Aktie mit entscheidenden Quartalszahlen

Denn Angesichts eines schwächeren Zinsergebnisses hat der Energieversorger E.ON im zweiten Quartal deutlich weniger verdient als im Vorjahreszeitraum. Auf die Aktionäre entfielen in den drei Monaten bis Ende Juni 1,16 Milliarden Euro Gewinn und damit 19 Prozent weniger als im Vorjahr, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Essen mit. Dabei konnten die gestiegenen Zinserträge auf Geldanlagen den positiven Vorjahreseffekt nicht ausgleichen, als der Konzern Rückstellungen aufgelöst hatte.

Im Tagesgeschäft lief es aber, wie bereits bekannt, deutlich besser als vergangenes Jahr und auch die geplanten Investitionen nehmen Fahrt auf.

Der Konzern hatte Ende Juli bereits vorläufige Halbjahreszahlen vorgelegt, diese wurden nun ebenso bestätigt wie die vor zwei Wochen nach oben geschraubte Jahresprognose.

Zu den höheren Zielen zählt auch eine größere Investitionssumme: 2023 will 5,8 Milliarden Euro in die Hand nehmen und damit eine Milliarde mehr als zuvor avisiert. Im ersten Quartal wurde bereits eine Milliarde Euro investiert, nach sechs Monaten nun 2,4 Milliarden Euro und damit über ein Drittel mehr als im Vorjahreszeitraum.

Wie geht es mit der E.ON Aktie weiter?

Vorbörslich verlor die Aktie daraufhin zwar leicht, auch wenn die Zahlen im Wesentlichen im Rahmen der Erwartungen gelegen hatten.

Trotzdem dürfte die E.ON Aktie auf Basis dieser Nachrichten nicht in der Lage sein aus dem Seitwärtstrend auszubrechen. Allerdings besteht mit diesen Zahlen auch kein Grund für einen weiteren Kursverfall, da sich einige Anleger Sorgen machten, dass das Papier zurück auf die 200-Tage-Linie bei 10,54 Euro fallen würde.

Während kurzfristig also eher wenig Potenzial für die Aktie besteht, bleibt sie langfristig interessant. Aktuell sehen Analysten 10,5 Prozent Kurspotenzial für die Aktie bis auf 12,25 Euro und Börse Online ist sogar noch optimistischer mit einem Kursziel von 14 Euro.

Mit Material von dpa-afx

