Nachdem die jüngsten Inflationsdaten mit 7,7 Prozent in den USA etwa niedriger ausgefallen sind als erwartet, hat es am US-Aktienmarkt fast schon eine epische Rally gegeben. Der Dow Jones gewann an einem Tag über 1200 Punkte, das war der höchste Anstieg seit dem Coronajahr 2020 und entspricht einem Plus von weit über drei Prozent. Und an der US-Techbörse Nasdaq ging es um über sieben Prozent nach oben.



David Kelly, Leiter der Vermögensverwaltung bei der US-Großbank JP Morgan, die gemessen am Börsenwert die größte Bank der Welt ist, glaubt, dass es nun ein günstiger Zeitpunkt ist, Aktien zu kaufen: "Die Inflation hat ihren Höhepunkt bereits überschritten. Ich denke, dass sie allmählich zurückgehen wird". In der Folge empfiehlt der Stratege, jetzt Aktien zu kaufen: Nun sei der richtige Zeitpunkt für eine Übergewichtung von Aktien gekommen, vor allem für langfristig orientierte Anleger.