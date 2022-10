Wochensieger „eierdieb“ beim Börse Online Trading-Spiel Trader 2022 spekuliert auf sinkende Notierungen des Edelmetalls und gewinnt damit 2222 Euro.

Eine Welle der Angst überrollt aktuell die Aktienmärkte. Die Aussicht auf einen tiefgreifenden Konjunkturabschwung bei gleichzeitig hoher Inflation schreckt Anleger ab. Die Leitzinserhöhungen zahlreicher Notenbanken in der vergangenen Woche, darunter die US-amerikanische Fed, die Schweizer SNB und die Bank of England, waren nicht dazu angetan, den Verkaufsdruck zu bremsen.

Hierzulande rutschte der DAX auf den tiefsten Stand seit November 2020. Auf Wochensicht ging es bis zum vergangenen Freitag um fast vier Prozent gen Süden. Aber auch die Rohstoffmärkte konnten sich der schlechten Stimmung nicht entziehen: Die Preise für Gold, Silber und Öl sanken ebenfalls. Im Wochenvergleich ging es hier zwischen vier und zehn Prozent nach unten.

So schwierig die Situation an den Aktien- und Rohstoffmärkten auch sein mag, gerade in solchen Phasen stechen die Vorteile von Zertifikaten und Optionsscheinen besonders hervor. Denn Put-Optionsscheine ermöglichen es, von Kursrückgängen zu profitieren. So war es auch dem Gewinner der dritten Spielwoche, Oliver B. alias „eierdieb“, möglich, mit Turbo-Optionsscheinen auf einen sinkenden Goldpreis von den Kursrückgängen des Edelmetalls zu profitieren (WKN: SN54E2). Die mit diesem Produkt erzielten 550 Prozent Gewinn legten den Grundstein für seinen Wochensieg und die dafür ausgelobten 2222 Euro.

Im Kampf um den Jaguar F-PACE führt „Pragmatismus“ jetzt das Feld an. Fast alle vor Wochenfrist noch weit vorn platzierten Spieler sind aus den Top Ten herausgefallen. Die große Ausnahme ist „Trademaster“, der sich von Platz 5 auf Rang 2 vorarbeitete und dem Führenden dicht auf den Fersen bleibt.

iPhone geht in die Schweiz

Auch in dieser Woche wurde wieder unter allen Teilnehmern ein iPhone 13 verlost. Hansruedi M. alias „gototop“ aus Diegten in der Schweiz ist der glückliche Gewinner. Er hatte sich kurz vor dem Start des Börsenspiels angemeldet und ist seit der ersten Stunde mit dabei. Als aktiver Spielteilnehmer handelt er diverse Basiswerte. Zu seinen bevorzugten Basis- werten gehören der Brent-Öl-Future, der deutsche Leitindex DAX, Gold und das Währungspaar Euro/US-Dollar. Trotz der widrigen Marktbedingungen liegt er insgesamt mit seinem Depot im Plus.