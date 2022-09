Cathie Wood ist auf Einkaufstour – bei diesen zwei Aktien unter zehn Dollar nutzte sie den Dip und hat zugeschlagen. Von Jennifer Senninger

Cathie Wood (66) ist bekannt für ihre gewagten Investments. Die Top-Investorin bevorzugt riskante Branchen und innovative Unternehmen, die noch viel Wachstum bieten. Das hat ihren aktiv gemanagten ETFs im Jahr 2022 ziemlich mitgespielt. In Zeiten von Inflation und steigenden Zinsen flüchten sich Anleger lieber in sichere Häfen. Erst am Mittwoch erhöhte die Fed die Zinsen um weitere 75 Basispunkte – die dritte Erhöhung seit Juni.

Doch die unruhige Börsenlage scheint Wood nicht zu entmutigen – im Gegenteil. Diesen Monat kaufte sie bei zwei Aktien sogar ordentlich nach, die aktuell für unter zehn Dollar zu haben sind und zuletzt stark an Kurs verloren haben – sie nutzt den Dip.





Ginkgo Bioworks

Das US-Biotech-Unternehmen ist auf die Herstellung von Bakterien für eine Vielzahl an Anwendungen spezialisiert. Ginkgo ging erst im vergangenen September an die Börse und ist seitdem kräftig gefallen. Im vergangenen Jahr schrieb das Unternehmen in jedem Quartal Nettoverluste, auch wenn die Einnahmen die Prognosen stets übertrafen. Jedoch erhöhte Ginkgo die Umsatzprognose zuletzt um 13 Prozent zu vorherigen, erwartet nun Erlöse zwischen 425 bis 440 Millionen Dollar. Wood scheint an das langfristige Potenzial zu glauben. Ihrem ARK Innovation ETF fügte sie diesen Monat 5,26 Millionen Aktien hinzu, dem ARK Genomic ETF 3,57 Millionen. Insgesamt hält sie nun über 100 Millionen von Ginkgo Bioworks, der Kurs liegt aktuell bei 2,95 Dollar.

TuSimple-Holdings

TuSimple-Holdings ist im Bereich für autonome LKWs tätig. Die Technologie des Unternehmens wird noch nicht kommerziell genutzt, doch TuSimple konnte bereits ein autonomes Frachtnetzwerk im Süden der USA aufbauen. Ein wichtiger Meilenstein gelang im vergangenen Dezember: Da fuhr TuSimple einen Sattelschlepper autonom und ohne menschliche Besatzung auf öffentlichen Straßen. Zwar meldete TuSimple für das zweite Quartal einen Nettoverlust von 49 Cent je Aktie. Jedoch hat sich dieser im Vergleich zu Vorjahr (64 Cent) bereits abgeschwächt. Wood kaufte für ihren ARK Innovation ETF in den vergangenen Wochen 765.000 Aktien hinzu, hält nun insgesamt 10,8 Millionen Aktien.