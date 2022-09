Nicht wenige Krypto-Experten glauben, dass Ethereum mittelfristig dem Bitcoin den Rang als wichtigste globale Kryptowährung streitig machen wird. Schon jetzt ist Ethereum (oder Ether) beim Handel mit Non-Fungible Tokens (NFTs) mit großem Abstand an erster Stelle. Schätzungen zufolge laufen 90 Prozent aller NFT-Geschäfte über die Ethereum-Blockchain. NFTs (auf Deutsch: nicht austauschbare Wertmarken) sind als Unikate auf der Blockchain verewigt. Sie sind ein Echtheitszertifikat, das sowohl Urheber als auch Eigentümer eines digitalen Vermögenswerts festschreibt. Das kann für digitale Kunst ebenso gelten wie für Musikrechte oder Gegenstände in Computerspielen.

Wer beim NFT-Handel eine derart dominante Position innehat, wird auch als Währung immer wichtiger. Bisher setzt Ethereum ebenso wie der Bitcoin auf das Proof-of-Work-(PoW-)Verfahren. Dabei werden Kryptowährungen durch das Lösen von hochkomplexen Rechenaufgaben geschaffen. Dafür braucht man umfangreiche Computerkapazitäten. Das macht das Verfahren langsam und wegen seines hohen Energieverbrauchs auch sehr teuer.

Günstiger und schneller

Mit dem Update auf Ethereum 2.0 kommt das Proof-of-Stake-(PoS-)Verfahren, das weniger komplex ist und daher viel weniger Energie verbraucht. So sollen rund 99 Prozent der bisher benötigten Energie eingespart werden und entsprechend auch die Transaktionskosten immens sinken. Diese Perspektive hat Ether zuletzt deutlich steigen lassen und der Wachablösung des Bitcoin ein Stück näher gebracht.

