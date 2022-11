Einen Tag vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank steigt der Puls der europäischen Aktienanleger. Eine weitere XXL-Erhöhung um 0,75 Prozentpunkte gilt zwar als ausgemacht, aber die Investoren erhoffen sich Hinweise auf kleinere Schritte ab Dezember.

Der Dax notierte am Dienstagvormittag 1,1 Prozent höher bei 13.398 Punkten, der EuroStoxx50 legte um 1,4 Prozent auf ein Sechs-Wochen-Hoch von 3669 Zählern zu. Analysten zeigten sich aber zurückhaltend. Laut Norman Villamin von der Vermögensverwaltung der Privatbank UBP, könnte der Kursanstieg in Europa auf den moderaten Ausblick der Europäischen Zentralbank in der vergangenen Woche zurückzuführen sein. Man sollte aber dennoch vorsichtig sein. "Für uns bedeutet das nur, dass die Rezession etwas weniger schwer werden könnte. Aber wir gehen davon aus, dass eine Rezession in Europa kommt."

DOLLAR UNTER DRUCK - ÖLPREIS IM AUFWIND

Der Optimismus der Anleger setzte im Gegenzug der US-Währung zu. Der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, bröckelte um 0,5 Prozent auf 111,99 Punkte ab. Das gab den Ölpreisen Rückenwind. Zudem veröffentlichte die Opec am Montag ihren Ölmarktbericht für 2022. Das Förderkartell geht davon aus, dass die Nachfrage in den kommenden Jahren weiter steigen wird. Der Preis für die Nordsee-Sorte BrentLCOc1 stieg um 1,2 Prozent auf 93,90 Dollar je Barrel (159 Liter), die US-Sorte WTICLc1 verteuerte sich um ein Prozent auf 87,42 Dollar.

ÖLKONZERNE UND KONJUNKTURABHÄNGIGE WERTE GEFRAGT

Die höheren Ölpreise unterstützten den gesamten Sektor. Die Aktien des französischen Öl-Riesen TotalEnergies stiegen um 2,3 Prozent und gehörten zu den größten Gewinnern im europäischen Leitindex. Der Rivale Shell war ebenfalls knapp zwei Prozent im Plus. Der Kurs des britischen BP-Konzern sprang zeitweise auf den höchsten Stand seit Februar 2020. Das Unternehmen hatte im dritten Quartal seinen Gewinn mehr als verdoppelt. Nach der Ankündigung eines Aktienrückkaufs pendelten sich die Papiere allerdings bei einem Minus von einem halben Prozent ein.

In Deutschland griffen die Anleger bei konjunkturabhängigen Werten zu. Größter Gewinner im Dax waren etwa die Papiere des Onlinehändlers Zalando mit einem Aufschlag von mehr als fünf Prozent. Im MDax zählten Delivery-Hero-Aktien mit einem Gewinn von knapp elf Prozent zu den Spitzenreitern. Hoch im Kurs standen auch Papiere aus dem Autosektor wie Porsche, die gut drei Prozent zulegten, sowie Volkswagen und Daimler Truck mit einem Plus von jeweils 2,3 Prozent.

rtr